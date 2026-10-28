Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Phan Văn Thuận thửa số 72, diện tích 114,3m² đất HNK, tờ BĐĐC số 13, phường Đông Hải. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 13/12/2007, được UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp GCNQSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất số phát hành AL 426852, thửa số 59, tờ BĐ số 14, diện tích 3.400m² đất HNK, phường Mỹ Hải. Thời hạn sử dụng: tháng 11/2014 (bản chính). Ngày 14/8/2017, chỉnh lý nội dung tiếp tục sử dụng đất đến tháng 11/2064.

- Ngày 04/02/2007, ông Phan Văn Chánh lập giấy sang nhượng QSD đất cho ông Phan Văn Thuận, diện tích 125m² đất, chỉ viết giấy tay. Nay tương ứng thửa số 72, tờ BĐ số 13, diện tích 114,3m² đất HNK.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 25/8/2026 đến ngày 25/9/2026. Tuy nhiên, nay ông Phan Văn Chánh không còn sinh sống ở địa phương (chết).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Phan Văn Thuận mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.