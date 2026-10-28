Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Kim Lân và bà Trần Thị Thu Hà thửa số 261, diện tích 56,1m² đất CLN, tờ BĐĐC số 37, phường Phan Rang. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 27/8/1992, bà Nguyễn Thị Hóa được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành A 726604, thửa số 235 diện tích 252m² đất (Tt: 100m²; V: 152m²), tờ bản đồ số 02, phường Tấn Tài.

- Ngày 10/4/1993, bà Nguyễn Thị Hóa lập giấy chuyển QSD đất chia làm hai phần bằng nhau cho ông Nguyễn Kim Thủy và cho ông Nguyễn Kim Lân, thửa số 235 diện tích 252m² đất (Tt: 100m²; V: 152m²), tờ bản đồ số 02, không có cơ quan có thẩm quyền xác nhận (kèm theo bản sao).

- Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 261, diện tích 56,1m² đất CLN, tờ BĐĐC số 37, phường Phan Rang.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hóa đã không còn sinh sống ở địa phương.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Trần Thị Thu Hà và ông Nguyễn Kim Lân mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.