Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Võ Thị Kim Dung, thửa số 12, diện tích 213,7m² đất HNK, tờ BĐĐC số 18, phường Bảo An. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 13/12/1996, ông Đỗ Cẩn được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 363470, thửa số 321, diện tích 688m² đất ĐM, tờ BĐĐC số 02, phường Phước Mỹ. Ngày 18/10/2002, chỉnh lý thửa số 321, diện tích 688m² đất ĐM, tờ BĐĐC số 02 tương ứng với thửa số 70, tờ BĐĐC số 4c, diện tích 696m² đã chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Hà 222m². Diện tích còn lại là 474m² thửa số 70, 70a, tờ bản đồ số 4c.

- Ngày 10/4/2006, ông Đỗ Cẩn lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị Kim Dung, với diện tích 200m² thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 363470 cấp ngày 13/12/1996, được UBND phường Phước Mỹ xác nhận ngày 10/4/2006 (kèm theo bản chính).

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 16/10/2026 đến ngày 16/11/2026. Ông Đỗ Cẩn đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị Kim Dung mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền theo quy định.