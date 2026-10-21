Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà Nguyễn Thị Kim Hường, thửa số 20, diện tích 307m² đất ODT + CLN (ODT: 150m²; CLN: 157m²), tờ BĐĐC số 90, phường Ninh Chử. Diện tích xây dựng là: 57,5m². Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 20/6/2012, bà Phạm Thị Đang được UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành BK 395421, thửa số 302, diện tích 324,9m² đất ODT + CLN (ODT: 150m²; CLN: 174,9m²), tờ BĐĐC số 08, phường Văn Hải. Nhà ở cấp 4C, cao 01 tầng. Diện tích xây dựng: 57,5m²; diện tích sàn: 57,5m²; kết cấu: Tường gạch, nền xi măng, mái tole.

- Ngày 17/02/2013, bà Phạm Thị Đang lập giấy cho nhà ở và đất cho bà Nguyễn Thị Kim Hường, thửa số 302, diện tích 324,9m² đất ODT + CLN (ODT: 150m²; CLN: 174,9m²), tờ BĐĐC số 08, phường Văn Hải. Nhà ở cấp 4C, cao 01 tầng; diện tích xây dựng: 57,5m²; diện tích sàn: 57,5m²; kết cấu: Tường gạch, nền xi măng, mái tole theo GCN số BK 395421 cấp ngày 20/6/2012 (kèm theo bản chính, không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 30/6/2021, bà Phạm Thị Đang chết (kèm theo bản sao trích lục khai tử).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Kim Hường mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền theo quy định.