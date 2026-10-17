Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Phạm Minh Đằng thửa số 116, diện tích 183m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Bảo An (phường Phước Mỹ cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo, như sau:

- Ngày 30/9/1997, hộ bà Lê Thị Minh được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận QSD đất phát hành số H 388949, trong đó có thửa đất số 422, tờ BĐ số 5, diện tích 996m² đất ĐM, phường Phước Mỹ. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2017. Nguồn gốc sử dụng đất: Được giao quyền sử dụng đất theo quyết định số: 06/QĐ/UB-TX ngày 24/3/1994 của UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ngày 01/6/1999, bà Lê Thị Minh có lập giấy sang nhượng đất cho ông Phạm Minh Đằng, một thửa đất gò, với diện tích 235m². Giấy sang nhượng không có chính quyền địa phương xác nhận.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 8/10/2026 đến ngày 8/11/2026. Bà Lê Thị Minh đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Phạm Minh Đằng mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.