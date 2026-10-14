Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mai Văn Trình đối với thửa số 57, diện tích 192m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200 và thửa số 06, diện tích 493,7m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Đông Hải (phường Mỹ Hải cũ). Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 11/11/1993, ông Mai Đổng được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành C 600640, trong đó thửa số 445, diện tích 256m² đất ĐM, tờ bản đồ số 04, thửa số 397, diện tích 1.728m² đất ĐM, tờ bản đồ số 04, xã Mỹ Hải. Đất do cha mẹ để lại (kèm theo bản chính).

- Ngày 07/7/1999, ông Mai Đổng lập giấy tặng cho quyền sử dụng đất cho con là ông Mai Văn Trình, thửa số 397 và thửa số 445, tờ bản đồ số 04, chỉ viết giấy tay không có cơ quan có thẩm quyền xác nhận (kèm theo bản chính).

Qua đo đạc thực tế tương ứng:

+ Thửa số 57, diện tích 192m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Đông Hải.

+ Thửa số 06, diện tích 493,7m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Đông Hải.

Tuy nhiên, ông Mai Đổng không còn sinh sống tại địa phương (chết).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Mai Văn Trình mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.