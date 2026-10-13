Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà Nguyễn Thị Vần thửa số 401, diện tích 865,8m2 đất LUC, tờ BĐĐC số 12, phường Đô Vinh. Đất có nguồn gốc như sau:

Ngày 09/11/1993, bà Trần Thị Được được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp GCNQSD đất số C 600827, trong đó có thửa số 695, tờ bản đồ 299/TTg số 05, diện tích 824m2 đất 3L. Thời hạn sử dụng đất: Tháng 9/2013.

Ngày 04/01/2009, bà Trần Thị Được và ông Ngô Văn Hóa lập giấy sang nhượng ruộng cho bà Nguyễn Thị Vần với diện tích 632m2 thửa số 694 và thửa số 695, tờ bản đồ 299/TTg số 05, diện tích 824m2 đất 3L trong GCN số C 600827.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 401, diện tích 865,8m² đất LUC, tờ BĐĐC số 12, phường Đô Vinh.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Được không còn sinh sống tại địa phương (chết)

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Vần mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.