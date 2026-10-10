Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Trí Đức, thửa số 103, diện tích 46,55m² đất ODT, tờ BĐĐC số 06, phường Phan Rang. Diện tích xây dựng là: 40m². Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 16/7/2001, bà Lê Thị Sơn được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận số phát hành 4401020351, thửa số 103, diện tích 46,55m² đất ODT, tờ BĐĐC số 06, phường Phan Rang. Nhà ở cao 01 tầng. Tổng diện tích sử dụng: 92m², diện tích xây dựng là: 40m². Kết cấu: Tường gạch, mái ngói + tole.

- Ngày 20/6/2018, bà Lê Thị Sơn và các con gồm bà Lê Thị Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Thùy Trinh và ông Nguyễn Trí Đức lập giấy cho nhà và đất cho ông Nguyễn Trí Đức, diện tích 46,55m² đất và diện tích nhà là 40m², theo GCN số 4401020351 cấp ngày 16/7/2001 (kèm theo bản chính, không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 15/4/2024, bà Lê Thị Sơn chết (kèm theo bản sao trích lục khai tử).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Trí Đức mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền theo quy định.