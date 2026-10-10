Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN của bà Nguyễn Thị Được thửa số 1452, diện tích 311m² đất HNK; thửa số 1454, diện tích 592,3m² đất HNK, thửa số 1453, diện tích 314,8m² đất HNK, tờ BĐĐC số 73 (chỉnh lý từ tờ 07) phường Ninh Chử.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của bà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo, như sau:

- Ngày 02/6/1994, bà Lê Thị Lên được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành C 852473, thửa số 293c, diện tích 320m² đất HNK, tờ bản đồ số 02, xã Văn Hải.

Ngày 20/6/2000, bà Lê Thị Lên lập giấy sang nhượng đất cho bà Nguyễn Thị Được, với diện tích đất 320m² đất, không có xã, phường xác nhận.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 1452, diện tích 311m² đất HNK, tờ BĐĐC số 73, phường Ninh Chử.

- Ngày 02/6/1994, bà Lê Thị Xẻo được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành C 852610, thửa số 293a, diện tích 640m² đất HNK, tờ bản đồ số 02, xã Văn Hải.

Ngày 10/9/1999, bà Lê Thị Xẻo lập giấy cho đất cho bà Nguyễn Thị Được, với diện tích đất 640m² đất, không có xã, phường xác nhận.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 1454, diện tích 592,3m² đất HNK, tờ BĐĐC số 73, phường Ninh Chử.

- Ngày 02/06/1994, bà Lê Thị Lẹ được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành C 852440, thửa số 293B, diện tích 320m² đất HNK, tờ bản đồ số 02, xã Văn Hải.

Ngày 20/6/2000, bà Lê Thị Lẹ lập giấy chuyển nhượng đất cho bà Nguyễn Thị Được, với diện tích đất 320m² đất, không có xã, phường xác nhận.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 1453, diện tích 314,8m² đất HNK, tờ BĐĐC số 73, phường Ninh Chử.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Phan Rang gửi thông báo công khai niêm yết đến UBND phường Ninh Chử. Tuy nhiên bà Lê Thị Lên, bà Lê Thị Xẻo, bà Lê Thị Lẹ không còn sinh sống tại địa phương.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Được mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.