Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Chí Cường thửa số 172, diện tích 87,9m² đất CLN, bà Đinh Lê Ngọc Diệp thửa số 174, diện tích 83,8m² đất CLN, bà Nguyễn Thị Yến, thửa số 209, diện tích 169,6m² đất CLN, tờ BĐĐC số 190 (chỉnh lý từ tờ 31) phường Đông Hải.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông, bà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo, như sau:

- Ngày 14/5/2008, bà Nguyễn Thị Quệ được UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp GCNQSDĐ số phát hành AM 628851, thửa số 175, diện tích 1.018m² đất CLN, xã Thành Hải.

- Ngày 18/10/2009, bà Nguyễn Thị Quệ lập giấy sang nhượng QSD đất cho ông Nguyễn Chí Cường, diện tích 105m² đất, chỉ viết giấy tay.

- Ngày 05/11/2009, bà Nguyễn Thị Quệ lập giấy sang nhượng đất cho bà Đinh Lê Ngọc Diệp, diện tích 102m² đất, chỉ viết giấy tay.

- Ngày 01/06/2008, bà Nguyễn Thị Quệ lập giấy sang nhượng QSD đất cho bà Nguyễn Thị Yến, diện tích 200m² đất, chỉ viết giấy tay.

Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Quệ không còn sinh sống ở địa phương (chết).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Chí Cường, bà Đinh Lê Ngọc Diệp, bà Nguyễn Thị Yến mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.