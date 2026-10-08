Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà Phạm Thị Minh thửa số 149, diện tích 482m2 đất LUC, tờ BĐĐC số 149, phường Đô Vinh. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 09/11/1993, ông Nguyễn Ba được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành C 600416, trong đó có thửa số 82, diện tích 512m² đất 31, tờ bản đồ số PL, phường Đô Vinh (kèm theo bản chính).

- Ngày 28/9/2004, hộ ông Nguyễn Ba: Lâm Thị Gởi, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Đức, Nguyễn Thị Đen, Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Thu Hằng lập giấy sang nhượng đất cho ông Phạm Ta, với diện tích đất 512m2 đất, được UBND phường Đô Vinh xác nhận ngày 28/9/2004 (kèm theo bản chính).

- Ông Phạm Ta chết ngày 18/02/2016. Ngày 19/10/2025, những người thừa kế hợp pháp của ông Phạm Ta lập văn bản cam kết thống nhất cử bà Phạm Thị Minh là người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 149, diện tích 482m2 đất LUC, tờ BĐĐC số 77, phường Đô Vinh. Được Văn phòng Công chứng Trần Thị Minh Nghị chứng thực, số chứng thực 772 quyển số 01/2025-SCT/CK, CĐ (bản chính).

Nay ông Nguyễn Ba và bà Lâm Thị Gởi đã chết.

Do vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Minh mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.