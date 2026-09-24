Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Đàm Kim Quang, ông Từ Văn Tâm và bà Nguyễn Lê Bảo Yến thửa số 220, diện tích 57,4m2 đất CLN tờ bản đồ địa chính số 20, phường Phan Rang. Đất có nguồn gốc như sau:

Sau khi xem xét hồ sơ biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông, bà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo, như sau:

- Ngày 27/10/2005, hộ bà Nguyễn Thị Lùn được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 041907, thửa số 62, diện tích 592m2 đất CLN, tờ bản đồ số 01, phường Tấn Tài. Ngày 21/12/2005, chỉnh lý tặng cho ông Nguyễn Đăng Thành.

- Ngày 17/6/2008, ông Nguyễn Đăng Thành lập giấy sang nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đàm Kim Quang, diện tích 215m2 đất.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa đất số 233, diện tích 233,5m2 đất CLN, tờ bản đồ địa chính số 24.

- Ngày 16/7/2009, ông Nguyễn Đăng Thành lập giấy cho đất cho ông Từ Văn Tâm và bà Nguyễn Lê Bảo Yến, chỉ viết giấy tay.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 137, diện tích 58,4m2 đất CLN, tờ bản đồ địa chính số 24.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang gửi thông báo công khai niêm yết đến UBND phường Phan Rang. Tuy nhiên ông Nguyễn Đăng Thành không còn sinh sống tại địa phương.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Đàm Kim Quang, ông Từ Văn Tâm và bà Nguyễn Lê Bảo Yến mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.