Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Tâm (là người đại diện cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của bà Đinh Thị Kim Đính theo Văn bản cam kết thống nhất cử ông Nguyễn Hữu Tâm là người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được chứng thực số 651, quyển số 01/2026-SCT/CK, ĐC ngày 09/9/2026 tại Văn phòng Công chứng Thanh Hằng) đối với thửa đất số 1027, 1060 (thửa đất cũ số 664, 665, 666, 723); tờ bản đồ 105 (tờ bản đồ cũ số 05) do nhận chuyển nhượng của ông Phan Luông và vợ là bà Trần Thị Giàu vào ngày 01/4/1998.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Hữu Tâm (là người đại diện cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của bà Đinh Thị Kim Đính theo Văn bản cam kết thống nhất của ông Nguyễn Hữu Tâm là người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được chứng thực số 651, quyển số 01/2026-SCT/CK, ĐC ngày 09/9/2026 tại Văn phòng Công chứng Thanh Hằng), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo, như sau:

Ngày 01/4/1998, ông Phan Luông và vợ là bà Trần Thị Giàu lập Giấy sang nhượng chuyển quyền sử dụng ruộng đất (viết tay có xác nhận của Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Sơn và UBND phường Thanh Sơn) cho ông Nguyễn Hữu Tâm, vợ: Đinh Thị Kim Đính với diện tích 6.200m2 (Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Sơn xác nhận số thửa 664/480m2, 666/1.848m2, 723/2.480m2 cộng 6.120m2).

Ngày 14/10/2026, ông Nguyễn Hữu Tâm có Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung: Nhận chuyển nhượng lại thửa đất số 1027, 1060, tờ bản đồ 105, diện tích 6.816,1m2.

Theo kết quả đối chiếu hồ sơ địa chính, xác định: Thửa đất số 664, 665, 666, 723; tờ bản đồ số 05, diện tích 6.120m2 theo Giấy chứng nhận số phát hành C 652469 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 27/12/1993 cho hộ ông Phan Luông, tương ứng với vị trí thửa đất số 1027, 1060; tờ bản đồ địa chính số 105 (được đo đạc lại theo Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số: 606/2026 ngày 14/7/2026, địa chỉ thửa đất: Thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Về giấy tờ chuyển nhượng: Chồng: ông Nguyễn Hữu Tâm, vợ: bà Đinh Thị Kim Đính nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chồng: ông Phan Luông, vợ: bà Trần Thị Giàu theo Giấy sang nhượng chuyển quyền sử dụng ruộng đất lập ngày 01/4/1998 (viết tay có xác nhận của HTX nông nghiệp Thanh Sơn và UBND phường Thanh Sơn), kèm theo bản gốc Giấy chứng nhận số phát hành C 652469 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 27/12/1993. Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Ngày 17/11/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải đã ra Thông báo số 2839/TB-CNNH, về việc kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Tâm (là người đại diện cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của bà Đinh Thị Kim Đính theo Văn bản cam kết thống nhất cử ông Nguyễn Hữu Tâm là người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được chứng thực số 651, quyển số 01/2026-SCT/CK, ĐC ngày 09/9/2026 tại Văn phòng Công chứng Thanh Hằng) do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phan Luông và vợ là bà Trần Thị Giàu, địa chỉ thửa đất tại thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa và gửi toàn bộ hồ sơ đến UBND xã Xuân Hải niêm yết công khai từ ngày 18/11/2026 đến hết ngày 18/12/2026 tại UBND xã Xuân Hải.

Tuy nhiên, ông Phan Luông đã chết không nhận được thông báo số: 2839/TB-CNHH ngày 17/11/2026 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải về việc kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Tâm.

Do vậy, để có cơ sở tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Hữu Tâm mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.