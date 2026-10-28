Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thành Thị Minh Hiền, địa chỉ thường trú tại thôn Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa do nhận chuyển quyền sử dụng đất của bà Tài Thị Nhinh theo giấy sang nhượng quyền sử dụng đất (viết tay, không có xác nhận của địa phương) lập ngày 30/4/2000 đối với thửa đất số 571, tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 309, tờ bản đồ số 07 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0818737 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 01/11/1994.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của bà Thành Thị Minh Hiền, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo, như sau:

Về giấy tờ chuyển quyền: Bà Thành Thị Minh Hiền nhận chuyển quyền sử dụng đất của bà Tài Thị Nhinh theo giấy sang nhượng quyền sử dụng đất (viết tay, không có xác nhận của địa phương) lập ngày 30/4/2000 đối với thửa đất số 571, tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 309, tờ bản đồ số 07, kèm theo bản gốc Giấy chứng nhận số phát hành D 0818737 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 01/11/1994. Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Ngày 21/9/2026 UBND xã Xuân Hải chỉnh lý trên GCN với nội dung: Thửa đất số 309 có sai sót, được đính chính lại là thửa đất số 309A theo hồ sơ số H32.264-260914-0004.

Ngày 02/10/2026, bà Thành Thị Minh Hiền có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung: Nhận tặng cho tại thửa đất 39; 81; 82, tờ bản đồ 27, tổng diện tích 5.060m².

Thửa đất số 571, tờ bản đồ số 06 (bản đồ 299/CT-TTg) và thửa đất số 309A, tờ bản đồ số 07 (bản đồ 299/CT-TTg) được đo đạc lại theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số: 513/2026 ngày 10/6/2026 nay tương ứng thửa đất số 39; 81; 82; tờ bản đồ địa chính số 27, tổng diện tích 5.060m²; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa (LUC); địa chỉ thửa đất: Thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, bà Tài Thị Nhinh đã chết ngày 02/02/2007 theo Trích lục khai tử số 90/TLLKT-BS do UBND xã Xuân Hải cấp ngày 29/01/2019 nên không thể gửi thông báo đến bên chuyển quyền để thông báo về việc kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thành Thị Minh Hiền.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Thành Thị Minh Hiền mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.