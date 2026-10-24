Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trương Lộc (thường trú tại Tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) đối với thửa đất số 36, 50, 90, 91; tờ bản đồ 114 (tờ bản đồ 27 xã Hộ Hải cũ) do nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Phước vào ngày 06/3/1996.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Trương Lộc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo, như sau:

Ngày 06/3/1996, bà Nguyễn Thị Phước, lập “Giấy sang nhượng ruộng sản xuất lúa” (viết tay, không có xác nhận của địa phương) cho ông Trương Lộc với tổng diện tích 4.688m2, thửa đất số 326, 327, 334, 335; tờ bản đồ số 04.

Ngày 07/9/2026, ông Trương Lộc có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung: Nhận chuyển nhượng tại thửa đất 36, 50, 90, 91: tờ bản đồ địa chính số 114, tổng diện tích 4.594m2.

Theo kết quả đối chiếu hồ sơ địa chính, xác định: Thửa đất số 326, 327, 334, 335; tờ bản đồ số 04, với tổng diện tích 4.688m2 theo GCN số phát hành C 652462 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 27/12/1993 cho bà Nguyễn Thị Phước, tương ứng với vị trí thửa đất số 36, 50, 90, 91; tờ bản đồ địa chính số 114, tổng diện tích 4.594m2, mục đích sử dụng: LUC, địa chỉ thửa đất: Đồng Quảng Trường, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa (được đo đạc lại theo Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số: 424/2025 ngày 29/10/2025).

Về giấy tờ chuyển nhượng: Ông Trương Lộc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Phước theo “Giấy sang nhượng ruộng sản xuất lúa” (viết tay, không có xác nhận của địa phương) lập ngày 06/3/1996, kèm theo bản gốc Giấy chứng nhận số phát hành C 652462 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 27/12/1993. Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Ngày 09/9/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải đã ra Thông báo số: 2760/TB-CNNH về việc kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trương Lộc do nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Phước đất tại xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa và yết công khai từ ngày 10/9/2026 đến hết ngày 10/10/2026 tại UBND xã Xuân Hải. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phước đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Trương Lộc mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.