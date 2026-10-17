Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thế Dũng (thường trú tại thôn Hộ Diêm, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) đối với thửa đất số 86 (thửa đất số 01 cũ); tờ bản đồ 125 (tờ bản đồ Hộ Diêm cũ) do nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Mai Phương vào ngày 22/5/2010.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Thế Dũng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thông báo, như sau:

Ngày 22/5/2010, ông Nguyễn Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Mai Phương lập “Giấy bán đất” (viết tay, không có xác nhận của địa phương) cho ông Nguyễn Thế Dũng với diện tích 205,2m², thửa đất số 01, tờ bản đồ Hộ Diêm.

Ngày 25/9/2026, ông Nguyễn Thế Dũng có Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung: Nhận chuyển nhượng tại thửa đất 86, tờ bản đồ 125, diện tích 203,8m².

Theo kết quả đối chiếu hồ sơ địa chính, xác định: Thửa đất số 01; tờ bản đồ Hộ Diêm, diện tích 205,2m² theo Giấy chứng nhận số phát hành S 613733 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 10/9/2002 cho hộ ông Nguyễn Quang, tương ứng với vị trí thửa đất số 86; tờ bản đồ địa chính số 125 (được đo đạc lại theo Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số: 349/2026 ngày 16/4/2026, địa chỉ thửa đất: Thôn Hộ Diêm, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Về giấy tờ chuyển nhượng: Ông Nguyễn Thế Dũng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Mai Phương theo “Giấy bán đất” (viết tay, không có xác nhận của địa phương) lập ngày 22/5/2010, kèm theo bản gốc Giấy chứng nhận số phát hành S 613733 được UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 10/9/2002. Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Ngày 05/8/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải đã ra Thông báo số: 2429/TB-CNNH về việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thế Dũng do nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Mai Phương đất tại xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa và niêm yết công khai từ ngày 06/8/2026 đến ngày 05/9/2026 tại UBND xã Xuân Hải. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Thế Dũng mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hải thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.