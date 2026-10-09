Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang đang giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông Hà Văn Đúng tại thửa đất số: lô 357 (phần B), tờ bản đồ số: ô 11, địa chỉ MBQHPL (mặt bằng quy hoạch phân lô) Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (nay là thửa đất số 573, tờ bản đồ số 286, địa chỉ lô số 357 (phần B), ô số 11, MBQHPL Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bà Cao Thị Lên và bà Cao Thị Xay (theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 27/1/2008 với diện tích 38,55m², không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) và đã được UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 262210, số vào sổ H21233 ngày 31/12/2007.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu bà Cao Thị Lên và bà Cao Thị Xay và những người có liên quan đến thửa đất nêu trên (nếu có) không có ý kiến phản hồi thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang sẽ xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông Hà Văn Đúng theo quy định của pháp luật.