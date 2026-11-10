Chi nhánh SSI bị xử phạt về thuế

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã có văn bản công bố thông tin bất thường về việc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định của Cục Thuế, tổng số tiền truy thu thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến sai sót trong kê khai các chỉ tiêu xác định nghĩa vụ thuế (áp dụng cho kỳ kiểm tra từ năm 2016 đến tháng 7/2026 nhằm chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh) là hơn 29 triệuđồng.

Đại diện SSI cho biết, Chi nhánh Nguyễn Công Trứ đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo quyết định xử phạt nói trên của cơ quan thuế.

Mới đây, ngày 5/11/2026, SSI đã nhận được của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ tại TP. HCM. Phạm vi hoạt động của chi nhánh là hỗ trợ các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán cho trụ sở chính.

Quyết định xử phạt SSI liên quan đến sai sót trong kê khai các chỉ tiêu xác định nghĩa vụ thuế (Ảnh: SSI).

Trước đó 2 tháng, SSI cũng công bố thông tin về việc Chi nhánh Mỹ Đình nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế Thành phố Hà Nội. Quyết định xử phạt đến từ các sai sót trong kê khai chỉ tiêu xác định nghĩa vụ thuế trong kỳ kiểm tra chấp hành pháp luật thuế từ năm 2016 đến 2026 nhằm chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh này. Tổng số tiền thuế truy thu và tiền xử phạt là gần 50 triệu đồng.

Chi nhánh Mỹ Đình đồng thời thông báo đã thực hiện bù trừ toàn bộ số tiền phạt và thuế truy thu với số tiền nộp thừa, qua đó hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quyết định nói trên.

Trong một diễn biến khác, vào 9/11/2026, Chứng khoán SSI đã chính thức công bố Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP để làm cổ phiếu quỹ.

Giao dịch được thực hiện thành công thông qua phương thức chuyển quyền sở hữu qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, SSI đã mua lại thành công toàn bộ 801.500 cổ phiếu đăng ký, tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành ESOP các năm 2023, 2024 và 2025.

Tổng giá trị nguồn vốn thực hiện giao dịch này đạt hơn 8 tỷ đồng, được trích hoàn toàn từ nguồn vốn lưu động của công ty với giá giao dịch bình quân 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ mà SSI đang nắm giữ là 1.991.468 cổ phiếu. Sau khi hoàn tất việc mua lại số cổ phiếu ESOP nói trên, tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của công ty đã tăng lên thành 2.792.968 cổ phiếu.