Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ. Địa điểm: Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (cũ) nay là xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ theo Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa thông báo cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến các thửa đất thuộc khu vực các thôn: Đồng Dầy, Phú Thạnh, Mỹ Hiệp xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa, như sau:

- Tờ bản đồ địa chính số 55, thửa 140, 286, 288, loại đất: HNK;

- Tờ bản đồ địa chính số 73, thửa 55, loại đất: HNK;

- Tờ bản đồ địa chính số 72, thửa 55, loại đất: HNK;

- Tờ bản đồ địa chính số 82, thửa 6, loại đất: HNK;

- Tờ bản đồ địa chính số 72, thửa 77, loại đất: HNK (Đạo Văn Luôn);

- Tờ bản đồ địa chính số 81, thửa 21, 23, loại đất: HNK (Đạo Ngọc Tân);

- Tờ bản đồ địa chính số 82, thửa 17, loại đất: HNK (Đạo Ngọc Trọn);

- Tờ bản đồ địa chính số 79, thửa 22,108, loại đất: HNK (Đàng Trạng);

- Tờ bản đồ địa chính số 61, thửa 92, loại đất: HNK (Katơr Cáo);

- Tờ bản đồ địa chính số 61, thửa 98, loại đất: HNK (Katơr Ngoán);

- Tờ bản đồ địa chính số 61, thửa 90, loại đất: HNK (Tain Thống);

- Tờ bản đồ địa chính số 61, thửa 69, loại đất: HNK;

- Tờ bản đồ địa chính số 68, thửa 5, loại đất: HNK (Dũng Thảo);

- Tờ bản đồ địa chính số 69, thửa 19, loại đất: HNK (Đỗ Công Đạt);

- Tờ bản đồ địa chính số 60, thửa 96, 97 loại đất: HNK (Hà Hồ Huấn và Bùi Thị Thu Hà);

- Tờ bản đồ địa chính số 84, thửa 366, 365 loại đất: HNK (Nguyễn Kim Phượng);

- Tờ bản đồ địa chính số 60, thửa 213 loại đất: HNK (Phạm Kha Huyền My);

- Tờ bản đồ địa chính số 72, thửa 323 loại đất: HNK (Nguyễn Thị Thanh Thảo);

- Tờ bản đồ địa chính số 46, thửa 183 loại đất: HNK (Nguyễn Thị Đoan Trinh);

- Tờ bản đồ địa chính số 46, thửa 66 loại đất: HNK (Lý Chúng Lùng);

- Tờ bản đồ địa chính số 46, thửa 191 loại đất: HNK (Nguyễn Thị Anh Minh);

- Tờ bản đồ địa chính số 46, thửa 190 loại đất: HNK (Lê Thị Trà My);

- Tờ bản đồ địa chính số 71, thửa 62, 92 loại đất: HNK (Lê Thị Kim Hồng);

- Tờ bản đồ địa chính số 60, thửa 195, 196, 216, 199 loại đất: HNK (Châu Hoàng Phước).

Với nội dung của các thửa đất nêu trên, kiến nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa; địa chỉ: Số 10 Phạm Đình Hổ, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại liên hệ: 0947.963.775 (gặp ông Trương Văn Mạnh) hoặc UBND xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa để phối hợp lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường theo quy định.

Sau khi kết thúc thời gian thông báo, nếu không có chủ sử dụng đất tới liên hệ, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa sẽ lập thủ tục kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo diện vắng chủ, thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định để thực hiện Dự án.