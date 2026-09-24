Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Tham dự chương trình có lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma tuý, thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, góp phần bảo đảm cho vay đúng đối tượng.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt 27,8 tỷ đồng với 305 khách hàng còn dư nợ; dư nợ chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma tuý đạt trên 1,3 tỷ đồng với 8 khách hàng vay vốn.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại chương trình

Bên cạnh triển khai tín dụng chính sách, công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Lực lượng công an phối hợp bảo vệ an toàn trụ sở, các phòng giao dịch, điểm giao dịch xã và các chuyến vận chuyển tiền mặt; hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa tội phạm tài chính - ngân hàng, tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an toàn thông tin.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại chương trình

Lãnh đạo Công an phường Kỳ Lừa phát biểu ý kiến tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp

Trong chương trình, lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách tín dụng và công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất phối hợp tuyên truyền, triển khai cho vay đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an nhân dân để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ; tuyên truyền, rà soát, xác định đối tượng, nhu cầu vay vốn, tổ chức cho vay và quản lý, giám sát sử dụng vốn vay đối với chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản; tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật dữ liệu khách hàng, an ninh mạng và an toàn hệ thống thông tin.

Thông qua kế hoạch phối hợp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Công an tỉnh hướng tới nâng cao hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời xây dựng hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.