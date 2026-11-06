Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tỷ lệ giao dịch xã bình quân đạt trên 97%

Tính đến hết ngày 31/10, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 5.309,7 tỷ đồng, tăng 226,9 tỷ đồng so với năm 2025. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 3.678,2 tỷ đồng; nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân 424,1 tỷ đồng; tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt 124,2 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ các dự án do Childfund ủy thác cho vay 3,2 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 1.080 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Phạm Lê Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Doanh số cho vay đạt 1.276,9 tỷ đồng với 14.719 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 1.049,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 5.295,1 tỷ đồng với 58.417 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 77,1% kế hoạch tăng trưởng.

Một số chương trình tín dụng có mức tăng trưởng dư nợ khá, như: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 328,5 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tăng 76,2 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 54,5 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội tăng 12,3 tỷ đồng; cho vay người sau cai nghiện ma túy tăng 0,9 tỷ đồng; cho vay người chấp hành xong án phạt tù tăng 0,8 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên ngành STEM tăng 0,6 tỷ đồng.

Duy trì giao dịch tại 161/161 điểm giao dịch của 56 xã, phường, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách được triển khai ổn định, thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,07% tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 5.284,9 tỷ đồng, chiếm 99,81%/tổng dư nợ.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Phạm Lê Minh đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026. Cụ thể, đến ngày 30/11/2026 hoàn thành trên 95% kế hoạch tăng trưởng dư nợ và chỉ tiêu nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân được giao năm 2026. Nợ quá hạn giảm so với năm 2025; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn kỳ cuối và tỷ lệ giao dịch xã bình quân đạt trên 97%; tỷ lệ thu lãi đạt 100%; giảm lãi tồn so với ngày 31/10/2026; không phát sinh Tổ TK&VV xếp loại yếu, Tổ TK&VV xếp loại trung bình giảm so với tháng 10/2026. Hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn cán bộ kiêm nhiệm.

Chú trọng đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí, bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong công tác quản lý nguồn vốn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Quan tâm nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.