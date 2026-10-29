Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng lao động

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Không quá 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi).

- Có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

- Những người sau đây không được đăng ký dự thi: Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

b) Điều kiện về trình độ

- Người đăng ký dự thi phải có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán thuộc các Trường đại học.

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ Sơ cấp khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT ngày 15/4/2026) hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT) hoặc tương đương trở lên (Trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định).

c) Tiêu chuẩn về chiều cao: Nam cao 163 cm trở lên, Nữ cao 155 cm trở lên.

2. Số lượng lao động cần tuyển và vị trí làm việc

- Số lượng: 05 lao động.

- Vị trí làm việc: Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại phòng giao dịch NHCSXH Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Lâm Bình, Na Hang.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo Mẫu 01/TDLĐ đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).

- Bản sao giấy khai sinh, căn cước công dân/căn cước.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).

- Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi việc hoặc giấy xác nhận thời gian và quá trình công tác mà người tham gia dự thi đã làm trước đó…(nếu có).

- 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

4. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển

- Hình thức thi tuyển: Thí sinh dự thi phải trải qua 02 vòng thi (Phỏng vấn và thi viết).

- Nội dung thi viết: Thi viết phần kiến thức về Tín dụng ngân hàng và Kế toán ngân hàng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Hội sở chính sẽ có thông báo sau.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a) Thời gian nộp hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 22/10/2026 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Hành chính - Tổ chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang; Số 03, phố Vũ Mùi, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại liên hệ: 02073.810.795

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

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