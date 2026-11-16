Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Đà Nẵng:10 năm vươn xa, khẳng định niềm tin

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng nhận Cờ thi đua của UBND thành phố. Ảnh: MAI QUẾ

Mở rộng và khẳng định vai trò

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2016 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/10/2016. Trong giai đoạn đầu thành lập, đơn vị quản lý 51 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 50 quỹ tín dụng nhân dân và 1 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đến tháng 9/2025, sau quá trình kiện toàn và sắp xếp lại địa giới hành chính, Chi nhánh được giao quản lý 96 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai với phạm vi trải dài gần 700km.

Thực tiễn cho thấy, các mặt công tác chuyên môn của Chi nhánh trong 10 năm qua đạt được những kết quả toàn diện. Chi nhánh hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra hằng năm được giao, thực hiện tổng 219 cuộc kiểm tra, qua đó kịp thời đưa ra 1.067 kiến nghị giúp các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

Tính đến giữa năm 2026, tổng nguồn vốn của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt hơn 16.950 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 12.034 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (0,82%), minh chứng cho sự ổn định và an toàn của hệ thống quỹ tín dụng trên địa bàn.

Đồng thời, Chi nhánh duy trì giám sát chuyên sâu đối với các quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát đặc biệt và chuẩn bị sẵn sàng các phương án chi trả khi phát sinh.

Chi nhánh cũng hoàn thành xuất sắc kế hoạch thu phí bảo hiểm tiền gửi hằng năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ với tổng số phí thu được từ năm 2017 đến nay đạt hơn 73 tỷ đồng. Công tác truyền thông được Chi nhánh chú trọng triển khai với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, kịp thời, đưa chính sách đến gần hơn với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và người gửi tiền.

Ông Lê Quốc Thái, Giám đốc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Tăng cường phối hợp

Sự mở rộng của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng không chỉ thể hiện qua số lượng các quỹ quản lý, mà đằng sau đó là cả quá trình dài tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và trên hết là sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ và người lao động - những người dành nhiều tâm huyết xây dựng nên Chi nhánh.

Các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tuyên truyền chính sách được triển khai đồng bộ. Chi nhánh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng hoạt động.

Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý địa bàn rộng lớn và đặc thù, công tác phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng. Chi nhánh chủ động hoàn thành ký kết quy chế phối hợp, cung cấp và trao đổi thông tin với cả 3 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phụ trách các khu vực trên địa bàn quản lý: khu vực 8, khu vực 9 và khu vực 11.

Cơ chế phối hợp tạo ra một "chiếc khiên" bảo vệ vững chắc, giúp các bên kịp thời nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin minh bạch từ khâu kiểm tra, giám sát, kiểm soát đặc biệt cho đến xử lý thu hồi tài sản và chi trả bảo hiểm tiền gửi.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 9, đánh giá Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt nghiệp vụ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và giữ vững sự ổn định của hệ thống tài chính - ngân hàng.

Hai bên thời gian qua phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi. Qua đó, hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả.

Cán bộ và người lao động Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐVCC

Vững tâm thế cho chặng đường mới

Bước sang giai đoạn phát triển mới, bối cảnh kinh tế - tài chính đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn, đòi hỏi cán bộ, người lao động Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng chủ động thích ứng mạnh mẽ hơn nữa.

Đặc biệt, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2026 bổ sung thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ quan trọng, vừa mở ra hành lang pháp lý hoàn thiện hơn, vừa đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với năng lực thực thi chính sách.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ông Lê Quốc Thái, Giám đốc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, cho biết trong thời gian tới, Chi nhánh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng quản trị và nghiệp vụ, bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, thắt chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nâng cao chất lượng giám sát từ xa và giám sát chuyên sâu đối với các quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề.

Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông theo chiều sâu, đổi mới hình thức, đa dạng hóa nội dung tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi và các điểm mới của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 đến đông đảo nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trên địa bàn quản lý.

Thứ tư, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, củng cố năng lực tham gia kiểm soát đặc biệt, xây dựng và hoàn thiện các kịch bản, phương án chi trả nhằm chủ động ứng phó kịp thời khi có phát sinh, đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người gửi tiền.

“Những kết quả đạt được là nền tảng để Chi nhánh phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đồng hành các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt nhất quyền lợi người gửi tiền, góp phần giữ vững an toàn, ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng trên địa bàn”, ông Thái cho hay.

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

nhận Cờ thi đua của UBND thành phố

Với những nỗ lực và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Chi nhánh vinh dự được các cấp ghi nhận với nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tiêu biểu. Cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng; Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các năm 2021, 2023; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2020, 2023; Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ghi nhận thành tích đột xuất của tập thể Chi nhánh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Cạnh đó, có 5 tập thể phòng thuộc Chi nhánh được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 18 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 4 cá nhân được ghi nhận, khen thưởng với danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.