Sáng 21-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều dự thảo luật, nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội ngày 21-11. Ảnh: quochoi.vn

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo luật trình Quốc hội ngày 3-10 đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người nếu được người đại diện đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, qua thảo luận, một số đại biểu cho rằng việc đăng ký hiến cần được thực hiện bởi người có đủ năng lực nhận thức và khả năng tự quyết định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng/baodaibieunhandan

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo, bỏ quy định cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến tạng. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc đăng ký, thay đổi và hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

Trên cơ sở giải trình của Bộ trưởng Bộ Y tế, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) với 415/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 87,55%). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: Khánh Duy/baodaibieunhandan

Theo quy định được thông qua, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người hoặc hiến xác. Các quy định về hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người đối với người dưới 18 tuổi được giữ nguyên như luật hiện hành.