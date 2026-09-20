Chỉ nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, không hoán đổi ngày làm việc

Bộ Nội vụ vừa gửi Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ 1 ngày vào đúng thứ Ba 24/11.

Trước đó, tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026, Bộ Nội vụ từng đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (ngày 23/11/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 28/11/2026) để tạo kỳ nghỉ liên tục.

Mục tiêu ban đầu của việc hoán đổi nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thời gian thuận lợi tham gia các hoạt động hưởng ứng trong năm đầu tiên tổ chức ngày lễ này. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến từ Ban Tổ chức Trung ương và rà soát lại điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ đã quyết định rút nội dung hoán đổi ngày làm việc khỏi dự thảo thông báo.

Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Giải thích về sự điều chỉnh này, Bộ Nội vụ cho biết, thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn tập trung cao điểm xử lý công việc dồn dập trong năm. Việc duy trì ngày làm việc bình thường vào thứ Hai (ngày 23/11) giúp bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và duy trì nhịp độ công vụ.

Bên cạnh đó, phương án này còn giúp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế tác động phát sinh đối với khối doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị vận hành liên tục, sản xuất theo ca kíp, đơn hàng hoặc mùa vụ. Cách tiếp cận mới bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh giá trị văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn cuối năm.

Theo phương án điều chỉnh, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối doanh nghiệp vẫn nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11 dương lịch theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng trước, trong hoặc sau ngày 24/11 sao cho thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với kỳ nghỉ kéo dài.