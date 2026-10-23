Chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương cần theo điều kiện thực tiễn

Công tác bảo đảm huấn luyện dân quân tự vệ tại địa phương chưa đồng đều

Góp ý về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội Đoàn Đồng Tháp, cho rằng các khoản chi thường xuyên rất đa dạng. Nếu không có quy định cụ thể thì mỗi cơ quan, bộ phận sẽ áp dụng một kiểu, gây khó khăn cho công tác quản lý, thanh tra và kiểm toán. Việc lập dự toán phải dự báo sát nhiệm vụ chi của năm sau, đồng thời có cơ chế báo cáo riêng để bổ sung kịp thời khi xảy ra thiên tai, bão lụt đột xuất.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương góp ý những nội dung liên quan tới quốc phòng, an ninh trong dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất). Ảnh: KHÁNH DUY

Nói về nhiệm vụ chi cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, huấn luyện dân quân tự vệ là chỉ tiêu hằng năm, về cơ bản các địa phương luôn bảo đảm đủ ngân sách cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhưng có địa phương bảo đảm rất tốt, có địa phương chỉ đáp ứng ở mức bình thường.

Công tác bảo đảm chi mua sắm công cụ hỗ trợ, các địa phương cũng thực hiện chưa đồng đều. Ví dụ được đưa ra để minh họa là cùng nằm trong diện địa bàn xảy ra nhiều thiên tai bão lũ, nhưng có địa phương đầu tư mua cả xuồng máy, có địa phương lại chưa đủ điều kiện để trang bị phương tiện này.

Nhấn mạnh rằng rèn luyện, huấn luyện là yêu cầu thường xuyên để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn các địa phương quan tâm nhiều hơn tới công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm trên địa bàn. Riêng về nhiệm vụ chi xây dựng trụ sở làm việc, thao trường huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, nếu địa phương nào có khó khăn thì cần báo cáo xin hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ.

Quang cảnh phiên họp tổ 10.

Đề xuất cơ chế ngân sách linh hoạt cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Cũng liên quan tới nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng, an ninh, Trung tướng Trần Đức Thuận (Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An) góp ý, cần phân cấp cụ thể nguồn lực cho cấp xã. Đại biểu cho rằng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp xã đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại - đặc biệt là ứng phó tình huống khẩn cấp, địa bàn biên giới, hải đảo - hiện chưa thực sự rõ ràng. Dự thảo luật cần nghiên cứu để phân cấp cụ thể, chi tiết hơn.

Cùng với đó phải tính đến đặc thù địa lý và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh từng vùng. Thực tế cho thấy cơ cấu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữa các vùng miền có sự khác biệt rất lớn. Đơn cử như tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng, đường biên giới dài nên yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh khác hoàn toàn so với các tỉnh đồng bằng.

Trung tướng Trần Đức Thuận phát biểu tại tổ 10, chiều 23-10. Ảnh: KHÁNH DUY

Từ thực tiễn trên, đại biểu đề xuất dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) cần được thiết kế linh hoạt hơn với nhiệm vụ chi này. Việc điều tiết các khoản chi cho quốc phòng, an ninh giữa Trung ương và địa phương phải căn cứ sát vào khả năng cân đối ngân sách cũng như đặc điểm địa lý, nhiệm vụ chiến lược của từng địa phương.