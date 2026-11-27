Triển khai phổ cập có phân tầng

Xuất phát từ quan điểm bữa ăn học đường hội tụ ba yếu tố: an sinh xã hội, can thiệp dinh dưỡng sức khỏe và hoạt động giáo dục, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú diện rộng cho học sinh tiểu học.

Chính sách được đặt trên nền tảng Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Thủ đô năm 2026, nhằm khắc phục chênh lệch khả năng chi trả của phụ huynh, thực đơn tự phát, quản lý giấy tờ và sự không đồng đều giữa 126 xã, phường sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, khác với cách làm thuần túy chỉ chọn nhóm đặc thù dễ phát sinh chi phí sàng lọc, bỏ sót, kỳ thị hoặc hỗ trợ đồng loạt kém tương xứng nhu cầu nhóm yếu thế, Hà Nội áp dụng mô hình "phổ cập nhưng có phân tầng".

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền trình bày tham luận tại Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

"Mỗi học sinh tiểu học ăn bán trú đều được hỗ trợ, và học sinh ở địa bàn khó khăn thuộc nhóm yếu thế thì được hỗ trợ mức cao hơn. Và toàn bộ kinh phí do ngân sách thành phố bảo đảm là khoảng 3.600 tỷ đồng mỗi năm học, không tạo ra áp lực lên ngân sách của cấp xã", ông Nguyễn Văn Hiền nói.

Kết quả,năm học 2025 - 2026, thực hiện Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND, Hà Nội hỗ trợ bữa ăn 30.000 đồng/ngày cho học sinh xã miền núi, bãi giữa sông Hồng và 20.000 đồng/ngày cho các vùng còn lại; 99,86% trường tiểu học triển khai với 633.323 học sinh thụ hưởng (gần 84%), số học sinh bán trú tăng khoảng 26%.

Năm học 2026 - 2027, thực hiện Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND, nâng mức ăn tối thiểu lên 40.000 đồng/ngày, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ tiền sang bảo đảm sàn chất lượng bữa ăn; Nhà nước hỗ trợ 100% nhóm 1 mở rộng (vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, bảo trợ xã hội, con liệt sĩ, con thương binh) và 70% cho nhóm 2.

Kết quả sau khoảng một tháng rưỡi đầu năm học 2026 - 2027, tỷ lệ đăng ký bán trú đạt trên 85% (tăng hơn 1% so với năm ngoái, tăng rõ nét ở địa bàn khó khăn), nhận được đồng thuận của phụ huynh.

Vận hành theo chuẩn, dữ liệu

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, Hà Nội vận hành mô hình gắn chặt ba yếu tố: kinh phí, chuẩn và dữ liệu, theo nguyên tắc kinh phí chỉ giải ngân dựa trên chuẩn chuyên môn thống nhất và dữ liệu công khai.

Mỗi trường xây dựng hai bảng định lượng riêng cho khối 1 - 2 và khối 3 - 5; thực đơn công khai theo chu kỳ hai tuần, không lặp món chính, đủ năm thành phần, bếp một chiều, kiểm thực ba bước và lưu mẫu 24 giờ.

Toàn bộ dữ liệu từ thực đơn, định lượng, nhà cung cấp, hóa đơn đến hình ảnh suất ăn được đưa lên nền tảng chung Hà Nội Check để công khai tới phụ huynh, chuyển từ hậu kiểm sang giám sát thời gian thực.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: quochoi.vn

Việc giám sát thực hiện qua ba tầng: bốn đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất cấp thành phố, trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng tại trường và tổ giám sát cộng đồng có ít nhất hai phụ huynh có mặt hằng ngày.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cũng chỉ ra những vướng mắc trên thực tiễn. Về định mức và chi phí, mức hỗ trợ có nguy cơ không theo kịp giá cả nếu thiếu cơ chế điều chỉnh, khiến phần đóng góp của phụ huynh tăng ở các năm sau. Trong khi đó, bếp ăn, phòng ăn chưa kịp theo đà tăng số lượng người học; nhiều nhân viên nấu ăn, dinh dưỡng hợp đồng cần bồi dưỡng chuyên môn; nguồn cung còn qua nhiều khâu trung gian.

Ngoài ra, việc cập nhật dữ liệu hằng ngày trên Hà Nội Check cũng tạo thêm việc hành chính cho nhà trường. Chưa kể, phát sinh nguy cơ chênh lệch mới, tức là nơi mà phụ huynh có nghĩa là có khả năng đóng góp tốt hơn ấy thì bữa ăn có thể vượt trội hơn so với nơi khó khăn là có thể chỉ dừng ở mức sàn.

Công khai, giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội

Từ thực tiễn triển khai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội chia sẻ các bài học kinh nghiệm: cần chú trọng công khai minh bạch về tài chính, đơn giá, nguồn gốc thực phẩm. Mời cha mẹ học sinh trực tiếp giám sát là yếu tố quyết định tạo sự đồng thuận của xã hội.

Việc kiểm tra đột xuất trước và không thông báo cũng là một công cụ giám sát hiệu quả. Trong khi đó, việc ứng dụng chuyển đổi số, áp các chuẩn chung là yếu tố thiết lập cần phải lưu tâm khi thực hiện bữa ăn học đường.

Chi ngân sách cho bữa ăn học đường là "đầu tư cho con người chứ không chỉ là một trợ cấp". Nguồn: Chinhphu.vn

Đối sánh kinh nghiệm Nhật Bản cũng có chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú từ năm 1954 cho đến giờ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho rằng, bữa ăn học đường chỉ bền vững khi có một nền tảng pháp lý ổn định, chuẩn chuyên môn rõ ràng và đội ngũ thực hiện một cách chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, phải coi việc thiết lập chuẩn chung bữa ăn quốc gia là một yêu cầu nên sớm được thiết lập. Cùng với đó, xem xét việc bố trí nhân viên dinh dưỡng trong nhà trường để bảo đảm tính chuyên nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu tiến tới miễn thuế cho các nhà cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú.

"Hà Nội cam kết tiếp tục triển khai quyết liệt, vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cấp xã, phường, hướng tới mục tiêu biến cùng một mức hỗ trợ để có thể chuyển hóa thành cùng một chất lượng bữa ăn. Chúng tôi xác định bữa ăn bán trú không chỉ là một dịch vụ sinh hoạt mà phải là một nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất và chính sách an sinh trọng yếu. Từ đây, xây dựng nền tảng thể lực, trí tuệ cho người học", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nói.