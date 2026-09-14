Chỉ nên giải ngân khi có áp lực bán giải chấp?

Ảnh minh họa.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán trong bối cảnh hiện tại, ông Phan Tấn Nhật, chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS kỳ vọng thị trường phục hồi trở lại dựa trên cơ sở Fed sẽ không tăng lãi suất, giá dầu hạ nhiệt và khối ngoại sẽ mua ròng trở lại.

Trong tuần vừa rồi, thị trường diễn biến khó khăn đối với nhà đầu tư, thể hiện rõ qua phiên cuối tuần khi thị trường giảm rất mạnh. VN-Index giảm 1,86% và VN30 giảm 0,3%. VN30 giao dịch dưới đường trung bình 200 ngày. Trong phiên cuối tuần, khi VN30 bứt qua hỗ trợ 1.960, tương ứng với đường trung bình 200 ngày, áp lực bán gia tăng khá mạnh.

Đây là một phần nguyên nhân về mặt kỹ thuật dẫn tới áp lực bán mạnh, khá đột biến trong phiên cuối tuần. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo lắng về lạm phát cùng với giá dầu tăng. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt đỉnh, lên gần 5%, vượt đỉnh lịch sử đến năm 2024.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng tăng lãi suất. Nhà đầu tư đang lo lắng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, dẫn tới áp lực bán tháo.

Kết tuần, tổng vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 415 tỷ USD, tương ứng với 81% GDP năm 2025. Vốn hóa VN30 đạt 263 tỷ USD, chiếm 63% vốn hóa thị trường. P/E của VN30 ở mức 12,87 lần, P/B 2,39 lần; đối với VN-Index, P/E là 12,25 lần và P/B 2,01 lần.

Như vậy, đối với VN-Index và VN30, mức P/E hiện tại cũng không phải là rẻ, tương đối hợp lý nhưng chưa phải vùng định giá thấp.

Trong khi đó, vốn hóa nhóm Vingroup đạt 107 tỷ USD, chiếm 25,8% vốn hóa thị trường. Nếu loại Vingroup, toàn thị trường còn lại khoảng 1.500 mã, với vốn hóa khoảng 308 tỷ USD, P/E 10,2 lần và P/B 1,59 lần. Trong khi đó, nhóm ngân hàng có P/E 8,42 lần và P/B 1,40 lần.

Về xu hướng thị trường, theo ông Nhật, sau khi VN-Index tăng 3 tuần liên tiếp từ vùng 1.720 lên 1.880, với 1.880 là vùng đỉnh của tháng 6/2026, VN-Index đã giảm 3,1%, tương ứng gần 80 điểm.

Xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ giai đoạn tăng trưởng phục hồi sang tích lũy trở lại. Vùng hỗ trợ gần nhất là 1.890 điểm. Trên đồ thị VN-Index, vùng này tương ứng với đường trendline nối đáy tháng 7 và đáy tháng 8. Hiện tại, đường giá trung bình 200 phiên ở mức 1.790 cũng là một vùng hỗ trợ rất quan trọng.

Trong kịch bản tích cực, ông Nhật kỳ vọng VN-Index sẽ phục hồi từ vùng 1.790 và tăng trưởng trở lại. Nếu trường hợp bị điều chỉnh ngắn hạn, VN-Index có thể về 1.765-1.760 và sau đó phục hồi lại 1.800.

Trong trường hợp tiêu cực, nhà đầu tư nên cân nhắc hạ tỷ trọng, bởi phiên cuối tuần vừa rồi xuất hiện hiện tượng bán gia tăng đột biến và khi thị trường phục hồi, áp lực bán có thể gia tăng trở lại.

Nếu tỷ trọng đầu cơ hoặc tỷ trọng margin cao, hoặc nắm giữ nhiều cổ phiếu có tính đầu cơ, cần đặc biệt lưu ý. Cuối tuần vừa rồi, một số nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán bị bán rất mạnh. Áp lực giải chấp có thể gia tăng, vì vậy cần xem xét kỹ tình trạng doanh nghiệp để cơ cấu danh mục cho hợp lý.

Định giá VN-Index vẫn cho thấy xu hướng tăng trưởng, nhưng xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang tích lũy. Dòng tiền ngắn hạn đang giảm. Vì vậy, những trường hợp có tỷ trọng cao cần giảm tỷ trọng để bảo đảm danh mục cân bằng trở lại.

Tổng kết lại, theo chuyên gia của SHS, VN-Index đã kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn từ 1.720 lên 1.880 và đang điều chỉnh về vùng 1.800. Đây là vùng rất quan trọng hiện nay, tương ứng với đường giá trung bình 200 phiên và đường trendline tăng trưởng nối đáy tháng 7 với đáy tháng 8.

Chúng ta kỳ vọng thị trường phục hồi trở lại dựa trên cơ sở Fed sẽ không tăng lãi suất, giá dầu hạ nhiệt và khối ngoại sẽ mua ròng trở lại trong thời gian tới.

"Thời điểm phục hồi có thể là cuối tuần này. Nếu xuất hiện bán giải chấp hoặc bán mạnh cắt lỗ, dòng tiền có thể tăng trở lại trong 1-2 phiên tới. Khi đó sẽ là thời điểm xem xét quyết định mua.

Trong trường hợp thị trường tăng cao, chúng ta phải ưu tiên hạ tỷ trọng khi dầu khí hồi phục và dự kiến VN-Index sẽ hồi phục lại trên 1.800. Nếu thị trường hồi phục có thể bán cơ cấu ở vùng giá cao, tuy nhiên cũng không nên bán tháo. Bởi khi bán tháo, dòng tiền có khả năng sẽ gia tăng", ông Nhật nhấn mạnh.

Về mặt thống kê, toàn bộ thị trường trên 1.500 mã cho thấy số lượng mã có dòng tiền tiếp tục giảm điều này tương đương với số lượng mã có xu hướng tăng tiếp tục giảm.

Nhà đầu tư nếu muốn mở vị thế mua cần chờ số lượng mã trên thị trường không giảm nữa, đi ngang và tăng trở lại. Khi đó mới xem xét mở vị thế mua mới. Đồng thời, cần chờ dòng tiền tăng trở lại.

Dòng tiền hiện tại đang giảm mạnh. Có hai trường hợp để dòng tiền tăng: một là bán tháo, giải chấp khiến dòng tiền gia tăng khi giá giảm; hai là thị trường tích lũy đi ngang và dòng tiền tăng trở lại.

Trường hợp tích cực có thể xuất hiện vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Đây là thời điểm quan trọng cần lưu ý, khi dòng tiền có thể tăng trở lại. Nhà đầu tư nên tập trung vào việc cơ cấu danh mục, đây là ưu tiên số một hiện nay. Với những trường hợp chưa hợp lý, nên chờ thị trường ổn định trở lại.