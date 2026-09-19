Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.