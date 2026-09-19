Chỉ một chạm - thông tin khẩn cấp đến ngay công an phường
Người dân có thể chủ động gửi thông tin khẩn cấp đến lực lượng Công an ngay trên ứng dụng iHanoi. Thông qua tính năng “SOS - Phản ánh khẩn cấp” của Hà Nội Smart Police, người dân có thể gửi vị trí, thông tin liên hệ cùng hình ảnh, video trực tiếp từ hiện trường, giúp Công an cơ sở nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và triển khai lực lượng xử lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chi-mot-cham-thong-tin-khan-cap-den-ngay-cong-an-phuong-418442.htm