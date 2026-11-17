Khen thưởng 3 tập thể thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân theo chỉ tiêu được giao, duy trì luyện tập các phương án chiến đấu, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ đơn vị. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Đơn vị kết nạp 6 đảng viên, đề nghị cử 8 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm; quân số khỏe đạt 99,95%. Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu UBND phường bố trí gần 373 triệu đồng mua sắm vật chất, sửa chữa, cải tạo nơi nghỉ của cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2027, phường Chi Lăng phấn đấu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 20%; xây dựng nguồn dự bị động viên đạt trên 99% chỉ tiêu. Đồng thời, tổ chức huấn luyện với quân số đạt từ 98,5% trở lên, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi.

Dịp này, UBND phường Chi Lăng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.