Chỉ là 2 loại rau nhưng xào chung với nhau vừa ngon, rẻ tiền mà siêu bổ, khỏe gan, tốt cho thận

Hẹ là loại rau có mùi thơm nhẹ, dễ ăn và chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, lá hẹ được cho là có tác dụng dưỡng gan, tráng dương, kích thích cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kháng khuẩn và chống viêm. Ăn hẹ vào mùa xuân cũng được xem là một cách bổ sung rau xanh, góp phần hỗ trợ sức khỏe cơ thể.

Nấm sò cũng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, chất xơ, các vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali và những vi chất cần thiết khác. Khi kết hợp hẹ với nấm sò để xào, hai nguyên liệu tạo nên món ăn thơm ngon, đậm đà, dễ chế biến và thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Nguyên liệu:

- 1 nắm lá hẹ

- 1 bó nấm sò

- 1/2 củ tỏi

- Muối, nước tương, dầu hào và dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hẹ nhặt bỏ lá úa, rửa sạch, để ráo rồi cắt thành từng khúc vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng. Nấm sò cắt bỏ phần gốc, tách thành từng nhánh nhỏ, rửa sạch và để ráo nước.

Bước 2: Chần nấm

Đun sôi một nồi nước, cho nấm sò vào chần đến khi mềm rồi vớt ra. Để nấm ráo nước, nhẹ nhàng vắt bớt nước trước khi xào để món ăn không bị quá ướt.

Bước 3: Xào hẹ với nấm sò

Đặt chảo lên bếp, thêm lượng dầu ăn vừa đủ. Khi dầu nóng, cho tỏi vào phi thơm rồi thêm nấm sò, đảo đều để hơi nước trong nấm bay bớt.

Tiếp đó, cho hẹ vào xào cùng nấm. Nêm 1/2 thìa muối, 1 thìa nước tương và 1 thìa dầu hào, đảo nhanh trên lửa lớn đến khi hẹ vừa mềm thì tắt bếp.

Thành phẩm:

Hẹ xào nấm sò có mùi thơm của tỏi, vị đậm đà của gia vị, hẹ mềm thơm kết hợp với nấm sò giòn mềm. Món ăn chế biến đơn giản, thích hợp dùng nóng với cơm trắng trong bữa cơm gia đình.

Chúc các bạn thành công!