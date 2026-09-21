Số liệu được chia sẻ tại tọa đàm cho biết vấn đề việc làm thanh niên cần được quan tâm đúng mức. Bởi theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu ở mức 12,4%, với khoảng 269 triệu người trẻ không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo.

Tại Việt Nam, số liệu quý 2/2026 của Cục Thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 15-24 tuổi là 8,67%, cao gần gấp 4 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động (2,22%). Cùng với đó, khoảng 1,4 triệu thanh niên (chiếm 10% tổng số thanh niên) không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động (ISOL), Bộ Nội vụ, nhận định tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Việt Nam tuy cao hơn mức trung bình trong nước nhưng vẫn thấp hơn mức chung của thế giới và tương đồng với khu vực Đông Nam Á.

Bà Nguyên cho rằng khó khăn tìm việc là thách thức chung của thanh niên toàn cầu, song Việt Nam vẫn là nền kinh tế trẻ, năng động và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Bà Nguyên cũng chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt giữa thành thị và nông thôn: thanh niên thành thị có tỷ lệ thất nghiệp cao gần gấp đôi so với nông thôn, trong khi thanh niên nông thôn thường đối mặt với tình trạng thiếu việc làm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp. Ngay cả khi có việc làm, chất lượng việc làm của thanh niên vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Năm 2024, 57,5% việc làm của thanh niên là việc làm phi chính thức, trong khi chỉ 41,4% thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này cho thấy nhiều lao động trẻ vẫn đang làm việc trong các công việc thiếu sự bảo vệ cần thiết, ít cơ hội nâng cao kỹ năng và dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế.

Một nội dung được quan tâm là tác động của chuyển đổi xanh. Nghiên cứu của ILO và ISOL cho thấy hiện chỉ khoảng 3% thanh niên Việt Nam đang làm việc trong các việc làm xanh, trong khi hơn 30% việc làm của thanh niên có tiềm năng chuyển đổi thành việc làm xanh. Đây được xem là dư địa lớn để tạo việc làm chất lượng cao hơn cho lực lượng lao động trẻ.