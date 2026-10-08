Chi khoảng 109 tỷ đồng sửa chữa tuyến đường hư hỏng khi thi công mở rộng sân bay Phù Cát

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Pham Anh Tuấn đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường tỉnh 638, ĐH 21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) và đường vào 2 mỏ đất tại xã Hòa Hội và Hội Sơn bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển vật liệu thi công mở rộng sân bay Phù Cát.

Khoảng 300 phương tiện vận tải vận chuyển vật liệu thi công mở rộng sân bay Phù Cát mỗi ngày khiến một số tuyến đường bị hư hỏng.

Quy mô đầu tư xây dựng sửa chữa thực hiện theo đề xuất của các đơn vị. Kinh phí thực hiện sửa chữa các tuyến đường từ nguồn chi phí dự phòng và chi phí tiết kiệm trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt vào năm 2025.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của sở, ngành và địa phương liên quan và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ sửa chữa tuyến đường ĐT.638 với chiều dài 16,9km; ĐH21 (đường rần ưng Đạo) chiều dài khoảng 4,7km; tuyến đường nối từ đường ĐT.638 vào mỏ đất xã Hòa Hội khoảng 1,6km và tuyến đường dân sinh nối từ đường ĐT.638 vào mỏ đất Hòn Quýt, xã Hội Sơn chiều dài khoảng 2,6km.

Kinh phí xây dựng khoảng 109 tỷ đồng được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiết kiệm được trong tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Theo đơn vị này, trong quá trình thực hiện dự án, các nhà thầu đã huy động tối đa các phương tiện vận chuyển, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 xe vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường nêu trên. Sau thời gian dài vận chuyển đất phục vụ thi công dự án với khối lượng rất lớn và cường độ liên tục, nhiều đoạn đường trên tuyến bị hư hỏng nặng, mặt đường bị nứt vỡ, sụp lún, ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Do đó, việc đầu tư khắc phục, sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng là cần thiết, nhằm khôi phục điều kiện giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, ổn định đời sống và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực sau khi hoàn thành công tác vận chuyển đất phục vụ thi công dự án.