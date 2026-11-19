Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn kiểm tra công tác khám tuyển tại khu vực Hoằng Hóa (cũ).

Khu vực Hoằng Hóa là địa điểm khám tuyển của 9 xã, phường thuộc huyện Hoằng Hóa (cũ). Để bảo đảm công tác khám tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, Hội đồng khám sức khỏe khu vực đã chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Qua kiểm tra, Đại tá Đinh Bạt Văn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe khu vực Hoằng Hóa (cũ) trong công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Các khâu, bước trong quy trình tuyển chọn, phát lệnh gọi khám tuyển được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công bằng; công tác tổ chức khám sức khỏe chặt chẽ, khoa học.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn làm việc với Hội đồng khám tuyển khu vực Hoằng Hóa (cũ).

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Hội đồng khám sức khỏe khu vực và cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình khám tuyển; kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác.

Sau khám tuyển, cần quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình và thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.