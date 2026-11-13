Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành

Sáng 13/11, đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành. Cùng dự có đồng chí Đào Nguyên Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân trong xóm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nộc Soa, xã Ca Thành.

Năm 2026, toàn xóm có 121/134 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,2%; 10 hộ được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phạm Văn Tạo trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng xóm Nộc Soa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Văn Tạo ghi nhận, biểu dương những kết quả xóm Nộc Soa đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần gắn bó, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. Tập trung phát triển kinh tế, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm nghèo bền vững; quan tâm giáo dục, y tế, chăm lo các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự; phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao quà cho hộ nghèo xóm Nộc Soa.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng khu dân cư; trao quà cho 122 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và tặng quà 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.