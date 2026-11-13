Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành
Xóm Nộc Soa hiện có 134 hộ với 829 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Mông và Dao cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm, nhân dân trồng mới 15.000 cây quế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm thực hiện.
Sáng 13/11, đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành. Cùng dự có đồng chí Đào Nguyên Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân trong xóm.
Năm 2026, toàn xóm có 121/134 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,2%; 10 hộ được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Văn Tạo ghi nhận, biểu dương những kết quả xóm Nộc Soa đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần gắn bó, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. Tập trung phát triển kinh tế, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm nghèo bền vững; quan tâm giáo dục, y tế, chăm lo các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự; phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng cộng đồng.
Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng khu dân cư; trao quà cho 122 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và tặng quà 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chi-huy-truong-bo-chqs-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-xom-noc-soa-xa-ca-thanh-3194367.html