Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Văn Bá Sơn (phải) tặng quà lưu niệm Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng tàu INS Sahyadri. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Văn Bá Sơn gửi lời chào mừng đoàn tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm hữu nghị Đà Nẵng; đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hải quân hai nước, cũng như vai trò các chuyến thăm hữu nghị của tàu Hải quân Ấn Độ tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Những hoạt động này góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước; đồng thời đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Với vị trí là thành phố biển có vai trò quan trọng tại miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu với các đối tác quốc tế, trong đó có Ấn Độ.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để các tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm hữu nghị thành phố an toàn, chu đáo và hiệu quả.

Các sĩ quan tàu INS Sahyadri chụp ảnh lưu niệm tại buổi chào xã giao. Ảnh: NGỌC HÀ

Thành phố kỳ vọng tiếp tục hợp tác với các đối tác Ấn Độ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ứng phó thiên tai và hỗ trợ nhân đạo.

Đại tá Vikas Jha cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm và trọng thị của lãnh đạo thành phố; đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm này không chỉ tăng cường quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết hơn về con người, vùng đất Đà Nẵng.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 20 - 22/11, đoàn giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam; tham quan, trải nghiệm văn hóa địa phương.