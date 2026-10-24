Chỉ huy Sư đoàn 375 giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ trước diễn tập bắn đạn thật

Tại buổi giao nhiệm vụ, đồng chí Sư đoàn trưởng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và bản lĩnh cho bộ đội. Đồng thời, thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Đại đội 4 và Đại đội 10.

Đặc biệt, đồng chí Sư đoàn trưởng nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật, quy trình chuyên môn và các quy định về an toàn; tăng cường kiểm tra, rà soát mọi khâu chuẩn bị, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình diễn tập.

Kíp chiến đấu Đại đội 10 tập trung quán triệt nhiệm vụ trước giờ cơ động.

Các khẩu đội thực hành nội dung thu hồi khí tài, cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của chỉ huy Sư đoàn 375 là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 và Đại đội 10 nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực ôn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật năm 2026.