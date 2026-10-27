Chi hơn 500 triệu làm tráp cưới iPhone 18, túi Dior đi hỏi vợ

Tráp mỹ phẩm do cửa hàng chị Anh Lý (Hà Nội) làm cho cô dâu Minh Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Giữa năm nay, Khánh Ly (sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa) - làm công việc order sản phẩm - nhận được yêu cầu đặc biệt cho các lễ vật xuất hiện trong tráp cưới của một cặp đôi tại quê nhà.

Mong muốn có bộ sính lễ ấn tượng, được thiết kế riêng theo sở thích, cô dâu dành khoảng nửa năm trao đổi với Ly để thống nhất ý tưởng và lựa chọn từng món đồ.

Bộ tráp gồm những món quà có giá trị cao, được sắp xếp và trang trí cầu kỳ. Trong đó, tráp mỹ phẩm quy tụ nhiều thương hiệu cao cấp như Dior, Gucci, YSL, Clé de Peau, cùng nước hoa Louis Vuitton và Guerlain. Một tráp khác kết hợp giày, túi Dior và điện thoại iPhone 18 Promax. Các lễ vật còn lại cũng được đầu tư với bánh, rượu Chivas và hoa nhập khẩu 100%.

Tổng cộng, bộ tráp có gần 50 món, với giá trị hơn 500 triệu đồng. Thay vì chỉ chú trọng số lượng lễ vật hoặc cách trang trí theo mẫu có sẵn, cô dâu - chú rể muốn từng món quà đều có giá trị sử dụng và tạo dấu ấn riêng trong ngày trọng đại.

"Phần lớn khách của tôi lựa chọn các sản phẩm trong khoảng vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng tùy số lượng món đồ, thương hiệu và mức độ đầu tư cho trang trí. Bộ tráp lên đến vài trăm triệu đồng như trên là hiếm", Ly chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bộ tráp có giá trị lớn mà Khánh Ly nhận được yêu cầu chuẩn bị sản phẩm từ cặp đôi gần đây. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tráp cưới mỹ phẩm, trà sữa

Không phải bộ tráp cá nhân hóa nào cũng cần đến những món đồ xa xỉ. Với nhiều cặp đôi, giá trị của sính lễ nằm ở việc những món quà phản ánh sở thích, công việc hoặc câu chuyện riêng của hai người.

Là thợ trang điểm, Ngọc Châu (sinh năm 2001, sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) luôn mong muốn có một tráp mỹ phẩm trong ngày ăn hỏi. Sau khi bày tỏ mong muốn với nửa kia, ngoài các sính lễ truyền thống, cô nhận được thêm 2 tráp "chồng chiều".

Trong lễ đính hôn hôm 11/10, cặp đôi vẫn chuẩn bị đầy đủ 5 tráp truyền thống, đồng thời đặt thêm một tráp trà sữa và một tráp mỹ phẩm. Riêng tráp mỹ phẩm có giá khoảng 23-25 triệu đồng.

Châu cho biết cô tự lựa chọn và đặt mua từng món mỹ phẩm, sau đó nhờ chồng mang đến đơn vị làm tráp để sắp xếp, trang trí.

"Tôi là thợ make-up nên rất thích có tráp mỹ phẩm trong ngày ăn hỏi của mình. Khi bày tỏ với chồng, anh đồng ý ngay", cô chia sẻ.

Hai tráp ăn hỏi theo sở thích của Ngọc Châu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng mong muốn đưa sở thích đời thường nhưng mang dấu ấn cá nhân vào nghi thức truyền thống trong ngày vui, Hải Yến và Văn Minh (cùng sinh năm 1999, đến từ Thanh Hóa) chọn tráp sách bên cạnh các tráp truyền thống quen thuộc trong lễ nạp tài diễn ra vào ngày 15/10.

Trong đó, chú rể tặng cô dâu các tác phẩm như bộ truyện trinh thám kinh điển Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle, Đôi mắt của Mona của Thomas Schlesser và Con Bim trắng tai đen của Gavriil Troyepolsky. Tất cả được Văn Minh tự tay lựa chọn dựa trên sở thích và thói quen đọc của nửa kia.

Trong khoảng 3 tháng, chú rể tìm kiếm những ấn phẩm phiên bản giới hạn tại nhiều nhà sách và hội sách khác nhau. Với cặp đôi, tráp sách không chỉ là một phần lễ vật mà còn tượng trưng cho tri thức và mong muốn duy trì thói quen đọc như một nét văn hóa trong gia đình nhỏ sau này.

Ngoài tráp sách, Văn Minh còn chuẩn bị cho vợ một tráp gồm những dải nhung, gấm, lụa... như cách gửi gắm điều tốt đẹp nhất, đồng thời mong những tấm vải nhung có thể thay anh ở bên vợ mỗi khi xa cách.

Việc kết hợp 2 tráp mang chất liệu mới cùng 7 tráp lễ truyền thống trước hết thể hiện sự trân trọng của gia đình chú rể dành cho gia đình cô dâu, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị trong phong tục cưới hỏi.

Tráp sách xuất hiện nổi bật trong lễ nạp tài của Hải Yến và Văn Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chi vài chục đến vài trăm triệu

Theo Khánh Ly, cô nhận khá nhiều đơn đặt hàng các sản phẩm trong tráp cưới theo phong cách hiện đại, cá nhân hóa. Nhóm khách này hiện chiếm khoảng 20-30% tổng số đơn hàng. Tuy nhiên, những bộ tráp có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng vẫn là trường hợp đặc biệt.

Theo chủ cửa hàng, điểm khác biệt lớn nhất giữa tráp truyền thống và tráp cá nhân hóa nằm ở cách lựa chọn lễ vật, mức độ đầu tư và quy trình chuẩn bị.

Tráp truyền thống thường sử dụng các lễ vật quen thuộc như trầu cau, bánh, chè, rượu, thuốc và hoa quả. Chi phí phụ thuộc vào số lượng tráp, số suất lễ, chất lượng nguyên liệu và cách trang trí.

Bộ 5 tráp truyền thống có thể dao động 3-7 triệu đồng với các mẫu cơ bản, trong khi những mẫu trang trí cầu kỳ, sử dụng hoa tươi hoặc kết rồng phượng có thể lên tới vài chục triệu đồng.

So với mức giá này, tráp cá nhân hóa có thể đắt hơn nhiều lần nếu bên trong là mỹ phẩm hàng hiệu, điện thoại, túi xách hoặc các sản phẩm có giá trị cao. Tuy nhiên, không phải cứ chọn phong cách hiện đại là chi phí sẽ tăng mạnh. Những bộ tráp sử dụng trà sữa, sách, hoa hoặc các món quà có ý nghĩa riêng vẫn có thể được thiết kế theo ngân sách của từng cặp đôi.

Với những đơn hàng đặc biệt, quá trình chuẩn bị cũng đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Đơn vị thực hiện phải trao đổi với khách để xác định chủ đề, màu sắc, loại sản phẩm, cách sắp xếp và tổng thể bộ tráp.

"Nếu sử dụng hàng hiệu hoặc các sản phẩm phiên bản giới hạn, việc tìm nguồn hàng, kiểm tra sản phẩm và bảo đảm thời gian giao nhận cũng là những khâu cần tính toán", Ly thông tin.

Theo Khánh Ly, với hàng hiệu hoặc phiên bản giới hạn, việc tìm nguồn hàng và đảm bảo chất lượng, thời gian giao nhận cũng đòi hỏi sự kỹ lưỡng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Anh Lý, chủ một cửa hàng tráp cưới tại Chương Mỹ (Hà Nội), có 13 năm làm nghề. Theo chị, lựa chọn của các cặp đôi đang thay đổi theo nhu cầu, trong đó những bộ tráp có thiết kế hiện đại và dấu ấn riêng ngày càng được quan tâm.

Ước tính từ lượng đơn hàng tại cửa hàng của mình, chị Lý cho biết tráp theo phong cách hiện đại, cá nhân hóa hiện chiếm khoảng 60-80%. Nhiều cô dâu, chú rể muốn bộ sính lễ có thiết kế riêng, không trùng lặp với những mẫu phổ biến trên thị trường.

"Mỗi bộ lễ đều được thiết kế với ý nghĩa và câu chuyện riêng, thể hiện phong cách, cá tính của cô dâu, chú rể nhưng vẫn giữ gìn những giá trị trong phong tục cưới hỏi truyền thống", chủ cửa hàng chia sẻ.

Theo chị Lý, chi phí phụ thuộc chủ yếu vào lễ vật được lựa chọn và mức độ cầu kỳ trong trang trí. Vì vậy, khách hàng có thể làm tráp theo xu hướng mà không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm xa xỉ.

Một số khách hàng muốn tự mua và mang mỹ phẩm đến đơn vị làm tráp để bảo đảm chất lượng, đồng thời lựa chọn đúng thương hiệu, dòng sản phẩm phù hợp với sở thích cá nhân. Trong khi đó, một số cô dâu khác sẵn sàng giao toàn bộ việc tìm mua sản phẩm cho đơn vị dịch vụ, miễn là các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ chứng minh chất lượng khi kiểm tra, chị Lý thông tin.

An Chi