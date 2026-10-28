Ngày 28/10, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh TP Huế cho biết, đang triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè đường Lê Duẩn, đoạn từ nút giao Kim Long cầu Dã Viên đến Cống Chém.

Video: Chi hơn 35 tỷ đồng chỉnh trang tuyến đường huyết mạch ở Huế

Công trình có tổng chiều dài tuyến 3,3km, chiều rộng vỉa hè từ 1,5 - 3m, nằm trên địa bàn phường Phú Xuân và Hương An.

Theo đó, đường Lê Duẩn, từ nút giao Kim Long cầu Dã Viên đến cầu An Hòa sẽ xây dựng bó vỉa và vỉa hè lát bằng đá granite, rãnh vỉa bê tông xi măng, ô trồng cây và dải phân cách bằng đá granite.

Đoạn đường Lý Thái Tổ, từ cầu An Hòa đến Cống Chém cho lắp đặt bó vỉa đá granite, vỉa hè lát gạch terrazzo, rãnh vỉa bê tông xi măng, ô trồng cây bó đá granite.

Dự án cho cải tạo hệ thống mương, hố ga thoát nước theo cao độ vỉa hè chỉnh trang. Mở rộng mặt đường phía đường sắt đoạn giáp cầu An Hòa và bổ sung hệ thống điện chiếu sáng phía đối diện công viên An Hòa. Triển khai sơn mặt đường và tổ chức an toàn giao thông trên tuyến.

Dự án được triển khai nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, mở rộng không gian cảnh quan đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội tại địa phương.

Theo Trung tâm công viên cây xanh TP Huế, dự án do liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế và Công ty TNHH Công trình cây xanh Thái Bình đảm nhận thi công.

Công trình có tổng mức đầu tư 35,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 30 tỷ đồng. Công trình hoàn thành hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp cho tuyến đường huyết mạch phía Bắc trung tâm TP Huế.

Đại diện Trung tâm công viên cây xanh TP Huế thông tin, dự án đến nay đã hoàn thành 75% khối lượng công việc. Đặc biệt, lát vỉa hè và bó vỉa, hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại và trồng dặm cây xanh dọc hai bên tuyến đường và dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2026.