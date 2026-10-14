Chi hơn 300 triệu đồng lo hậu sự cho mẹ, người phụ nữ bật khóc khi thấy cảnh tượng này bên trong quan tài

Bà Iris Gordon, sống tại bang South Carolina, Mỹ, đã nộp đơn kiện nhà tang lễ Ocean View sau sự cố xảy ra trong lễ viếng mẹ hồi tháng 1.

Đơn khiếu nại được nộp tại hạt Horry ngày 6/10. Trong hồ sơ, bà Gordon cáo buộc nhà tang lễ tại thành phố Conway vi phạm hợp đồng, thiếu trách nhiệm và cố ý gây tổn thương tinh thần.

Mẹ bà Gordon là bà Iris Walker-Evans, qua đời ngày 14/1, hưởng thọ 87 tuổi. Sau đó, người con gái làm việc với 1 trong những chủ sở hữu nhà tang lễ để chuẩn bị lễ viếng.

Nhà tang lễ Ocean View ở Conway, bang South Carolina, Mỹ. Ảnh: People.

Theo kế hoạch, buổi lễ được tổ chức lúc 15h ngày 30/1 tại nhà nguyện Conway thuộc nhà tang lễ Ocean View, gần thành phố Myrtle Beach.

Bà Gordon cho biết đã thanh toán tổng cộng 13.820,55 USD (khoảng 359,3 triệu đồng) cho cơ sở này. Khoản tiền bao gồm chi phí mua quan tài, chuẩn bị thi thể, tổ chức lễ tang và in các tấm thiệp cầu nguyện tưởng niệm.

Để chuẩn bị cho lễ viếng, bà Gordon cung cấp đầy đủ quần áo cùng phụ kiện của mẹ cho nhà tang lễ. Gia đình mong muốn nhân viên mặc những món đồ này cho bà Walker-Evans trước khi người thân đến tiễn biệt.

Các vật dụng được bàn giao gồm bộ trang phục châu Phi màu đen và vàng, khăn quàng, mũ cùng tóc giả. Tuy nhiên, cảnh tượng xuất hiện trong ngày diễn ra lễ viếng hoàn toàn khác với những gì gia đình chờ đợi.

Bà Gordon cùng 20 thành viên khác đến nhà nguyện để dự tang lễ. Khi nhìn vào quan tài, họ phát hiện thi thể nằm bên trong không phải bà Walker-Evans mà là 1 người xa lạ.

Đáng chú ý, thi thể này lại mặc bộ quần áo cùng các phụ kiện mà bà Gordon đã chuẩn bị riêng cho mẹ. Phát hiện khiến các thành viên trong gia đình bàng hoàng ngay tại lễ viếng.

Theo nội dung đơn kiện, gia đình cảm thấy “bẽ mặt và xấu hổ” trước sự cố. Bà Gordon đã bật khóc khi nhìn thấy người lạ nằm trong quan tài vốn được chuẩn bị cho mẹ mình.

Người phụ nữ hiện yêu cầu nhà tang lễ hoàn trả hơn 13.000 USD (khoảng 338 triệu đồng) đã thanh toán. Bên cạnh đó, bà còn đề nghị bồi thường thiệt hại và chi trả phí luật sư liên quan đến vụ kiện.