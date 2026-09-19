Chi hơn 1.000 tỷ đồng gom cổ phần Taseco Airs, Sojitz lấn sân mảng dịch vụ hàng không

Thương vụ nghìn tỷ và vị thế cổ đông lớn tại Taseco Airs

Dữ liệu giao dịch trên thị trường chứng khoán cho thấy trong phiên giao dịch ngày 14/09, cổ phiếu AST của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã ghi nhận hai lệnh giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng gần 14,93 triệu đơn vị. Tổng giá trị của thương vụ đạt khoảng 1.053 tỷ đồng, tương ứng mức giá mua bình quân đạt hơn 70.500 đồng mỗi cổ phiếu. Tập đoàn Sojitz được xác định là bên mua vào toàn bộ lượng cổ phần này.

Lượng cổ phiếu Sojitz vừa nhận chuyển nhượng hoàn toàn trùng khớp với số cổ phần mà hai quỹ đầu tư ngoại là PENM IV Germany GmbH & Co. KG và STIC Pan Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund đăng ký thoái vốn trước đó. Cụ thể, quỹ PENM IV đã bán ra toàn bộ 17,64% vốn và quỹ STIC Pan Asia bán ra 10% vốn nắm giữ tại doanh nghiệp dịch vụ hàng không này. Sau khi giao dịch hoàn tất, tổ chức đến từ Nhật Bản nắm giữ 27,64% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn thứ hai, xếp sau cổ đông chi phối là Taseco Group với tỷ lệ sở hữu 51%.

Việc rót vốn vào Taseco Airs mang lại cho Sojitz cơ hội tiếp cận trực tiếp mạng lưới kinh doanh dịch vụ hàng không phi vận tải quy mô lớn. Taseco Airs hiện là đơn vị khai thác hàng loạt dịch vụ như bán lẻ, cửa hàng miễn thuế, ẩm thực, phòng chờ thương gia, quảng cáo, logistics và suất ăn hàng không tại các cảng hàng không trọng điểm bao gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Quốc. Báo cáo tài chính nửa đầu năm ghi nhận doanh nghiệp này đạt hơn 1.035 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng bứt phá 45%, đạt mức 221 tỷ đồng.

Hệ sinh thái đa ngành trải rộng từ công nghiệp đến bán lẻ tiêu dùng

Sojitz là một trong những tập đoàn thương mại đa ngành lớn nhất Nhật Bản, thiết lập sự hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm 1986. Đơn vị này đặc biệt chú trọng mảng bất động sản công nghiệp khi tham gia phát triển và vận hành Khu công nghiệp Long Đức quy mô 270 ha tại Đồng Nai từ năm 2011. Hiện tại, tập đoàn đang nắm giữ 50,2% cổ phần tại Long Duc Investment và tiếp tục chuẩn bị mở rộng dự án Long Đức 3 qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Long Thanh Golf Investment and Trading từ năm 2023.

Ngoài hạ tầng công nghiệp, nguồn vốn của tổ chức này còn len lỏi sâu vào các ngành sản xuất cơ bản và nông nghiệp. Doanh nghiệp Nhật Bản đang sở hữu 97,7% cổ phần tại Saigon Paper thông qua khoản đầu tư thực hiện từ năm 2018. Trong mảng phân bón, công ty nắm 75% cổ phần tại Japan Vietnam Fertilizer, một liên doanh có tổng vốn đầu tư 39,75 triệu USD và đã hoạt động bền bỉ tại Việt Nam trong khoảng ba thập kỷ qua.

Lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ cũng được tập đoàn đặc biệt quan tâm với hệ sinh thái khép kín. Các khoản đầu tư chiến lược bao gồm chuỗi cửa hàng tiện lợi Ministop, công ty sản xuất thực phẩm Japan Best Foods, hệ thống logistics kho lạnh New Land Vietnam Japan và nền tảng công nghệ Finviet. Đến năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục hoàn tất thâu tóm 100% cổ phần tại Dai Tan Viet, nhà phân phối thực phẩm sở hữu mạng lưới cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm cho gần 6.000 khách sạn và nhà hàng cao cấp. Tổ chức này cũng hợp tác cùng Vilico thuộc Vinamilk thành lập liên doanh Japan Vietnam Livestock vào năm 2021 để xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi và phân phối thịt bò chất lượng cao.