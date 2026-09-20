Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Sẻ Pản, xã Bạch Đằng khởi nghiệp từ hoa lan và hoa chuối đỏ

Nhận thấy địa phương có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây trồng, tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ, tập trung vào các loại cây trồng truyền thống, hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chị Đào luôn trăn trở tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Thị trường ngày càng ưa chuộng các loại hoa cảnh chất lượng cao, hoa tươi độc đáo phục vụ trang trí và các dịp lễ, Tết, chị tìm hiểu, nghiên cứu những mô hình trồng hoa hiệu quả. Trong năm 2021 - 2022, chị Đào quyết định cải tạo diện tích đất vườn, đất đồi của gia đình để chuyển sang trồng hoa lan kết hợp hoa chuối đỏ.

Sau quá trình kiên trì đầu tư, học hỏi, mô hình từng bước phát triển ổn định. Với diện tích 1.500 m² trồng hoa lan, chị xây dựng hệ thống nhà giàn, lưới che nắng giúp cây sinh trưởng tốt; lựa chọn các dòng lan có giá trị thương mại như lan rừng thuần hóa và lan cấy mô; tìm hiểu kỹ thuật tách mầm, phối trộn giá thể, phòng trừ nấm bệnh theo hướng hữu cơ. Bên cạnh đó, chị chủ động điều chỉnh quá trình sinh trưởng để hoa nở đúng dịp lễ, Tết, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sản phẩm hoa chuối đỏ cắt cành của chị Triệu Thị Đào được thị trường ưa chuộng.

Cùng với đầu tư trồng hoa lan, chị Đào dành 3.000 m² đất đồi để trồng hoa chuối đỏ, loại cây có màu sắc bắt mắt, hoa tươi lâu, thường được sử dụng để làm cảnh, trang trí nhà cửa, quán ăn… Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Hà Nội. Theo chị, đây là loại cây dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí phân bón thấp nhưng cho sản lượng hoa, cây giống ổn định quanh năm.

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chủ động tìm kiếm thị trường thông qua các kênh tiêu thụ và mạng xã hội, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả. Các sản phẩm chủ lực gồm: hoa lan giàn, lan chậu, hoa chuối đỏ cắt cành, cây giống mang lại cho gia đình chị Đào nguồn thu nhập trung bình từ 120 - 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn là Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt tình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, chị gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Cao Bằng thời đại mới”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”…

Bên cạnh đó, chị thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan, hoa chuối đỏ cho các hội viên có nhu cầu phát triển sản xuất. Chị sẵn sàng hỗ trợ cây giống, tư vấn đầu ra cho một số hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xóm, giúp chị em từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Với những kết quả đạt được, chị Triệu Thị Đào xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. Mô hình của chị góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo của phụ nữ vùng cao, không ngừng nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.