Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với công tác hòa giải

Gắn kết “tình làng nghĩa xóm”

Tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Chờ có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà bà dành cho quê hương Thượng Tiết và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hòa giải ở cơ sở mà bà đảm nhận.

Là Chi hội trưởng phụ nữ, một hòa giải viên, ở vị trí nào, bà Chờ cũng mang hết trách nhiệm và lòng nhiệt tình tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, cán bộ đảng viên của thôn đã tín nhiệm giao phó, góp phần vào việc ổn định chính trị, tư tưởng, trật tự trị an ở khu dân cư và cũng góp phần vào thành tích chung của chi bộ thôn.

Bà Nguyễn Thị Chờ (áo xanh) cùng các thành viên tổ giải thôn Thượng Tiết trao đổi kinh nghiệm, ngày 23/9/2026. Ảnh: Biên Phạm

Bà Chờ chia sẻ, giữ vững tình đoàn kết, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn là một điều vô cùng quan trọng. Cuộc sống ổn định, bình yên thì đời sống tinh thần cũng như kinh tế - xã hội mới được phát triển tốt. Muốn đạt được điều đó công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò rất quan trọng.

Trong suốt thời gian tham gia công tác hòa giải, nhờ luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm và thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, các chi hội. đoàn thể và nhân dân trong thôn nắm bắt tình hình, các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay tại cơ sở...Do đó, bà Chờ cùng với các thành viên tổ hòa giải đã hòa giải thành công các vụ việc.

Kết hợp hài hòa giữa lý và tình

Trong hơn một năm qua, bà Chờ và tổ hòa giải thôn Thượng Tiết đã hòa giải thành 5 vụ việc. Điển hình là vụ gia đình bà Son và gia đình ông Sâm (tên nhân vật đã được thay đổi) tranh chấp lối đi chung. Trước sự việc căng thẳng, tổ hòa giải đã giao cho bà Chờ tiến hành hòa giải. Bà đã trực tiếp đến từng gia đình để tìm hiểu sự việc, sau đó, tổ chức buổi hòa giải tại nhà văn hóa thôn, với sự tham dự của đại diện hai gia đình, các thành viên trong tổ hòa giải và lãnh đạo cấp ủy thôn. Sau khi nghe thành viên tổ hòa giải phân tích đúng – sai rõ ràng, hai bên gia đình đều nhận thấy do thiếu hiểu biết nên có những hành vi, lời nói chưa chuẩn mực, hai gia đình bắt tay giải hòa trước sự vui mừng của các đại biểu tham dự.

Một vụ việc khác là mâu thuẫn giữa một số hộ dân với gia đình chị Nga (tên nhân vật đã được thay đổi) do chăn nuôi lợn gây mất vệ sinh môi trường. Khi được góp ý, gia đình chị Nga không những không tiếp thu mà còn ngang ngược thách thức, dẫn đến các bên xảy ra xô xát. Vụ việc cũng được hòa giải thành sau 2 lần hòa giải.

Bà Nguyễn Thị Chờ: “Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi chọn hướng giải quyết sự việc bằng giải pháp uyển chuyển, ở góc độ “tình làng nghĩa xóm”. Ảnh: Biên Phạm

Chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tế hòa giải của mình, bà Chờ cho biết, muốn làm tốt công tác hòa giải, các hòa giải viên phải thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật, nhất là những bộ luật liên quan đến các sự việc thường gặp.

Bên cạnh đó, hòa giải viên cần sự kiên trì, nhiệt tình và đặc biệt là phải gần dân thì mới giải quyết kịp thời những thắc mắc, những tranh chấp. Những thành viên trong tổ hòa giải phải trong sạch, liêm chính, công tâm, khách quan, vô tư, lấy tình trước, sau mới đến lý, vận dụng các văn bản pháp luật áp dụng vào công tác hòa giải.

Tổ hòa giải cần có sự đoàn kết, nhất trí cao, những thành viên tổ hòa giải phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, có kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải.

Nhận xét về tổ giải thôn Thượng Tiết và cá nhân bà nguyễn Thị Chờ, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của cho biết, thời gian qua, công tác hòa giải ở thôn Thượng Tiết đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp.

Với sự tận tâm dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên trong tổ hòa giải thôn đi sâu sát quần chúng góp phần hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quần chúng nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người.

Bà Nguyễn Thị Chờ là hòa giải viên tận tâm, trách nhiệm. Những năm qua, bằng uy tín của mình, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc bà đã làm, càng khiến người dân trân quý bà, thêm tin yêu vào cấp ủy, chính quyền cơ sở”, ông Phạm Trọng Của nhấn mạnh.

Thôn Thượng Tiết hiện có 646 hộ dân, với 2366 nhân khẩu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn cơ bản được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Tổ hòa giải thôn hiện có 10 thành viên, với thành phần gồm: Ban lãnh đạo thôn và đại diện các ban, chi hội đoàn thể của thôn. Các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng. Thời gian qua, với sự nhiệt tình, nắm vững pháp luật và khéo léo trong công việc, các hòa giải viên đã hòa giải thành 100% các vụ mâu thuẫn. Công tác hòa giải ở thôn Thượng Tiết đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp.