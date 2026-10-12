Chi hội trưởng Cựu chiến binh nhiệt tình với công tác hòa giải

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, những năm qua, ông Sơn cùng các thành viên trong Tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng đã làm được nhiều việc ý nghĩa, đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người dân. Mỗi khi biết có vụ việc xích mích, ông Trường đều có mặt kịp thời, tìm cách giải quyết với phương châm “việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không”.

Ông Trịnh Ngọc Sơn (bên phải) trao đổi nghiệp vụ cùng Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Đức Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: Biên Phạm

Với kinh nghiệm 19 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở, theo ông Sơn, công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị; người đứng ra hòa giải phải giải thích hợp tình hợp lý, có như vậy mới khiến các bên tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp; tránh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người làm công tác hòa giải phải hết sức kiên trì.

Thực tế cho thấy, để có được thành công thì bản thân người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải luôn đi sâu, bám sát địa bàn để giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật phải được các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp triển khai thường xuyên trong các đợt sinh hoạt thôn, với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cuộc sống ổn định, bình yên thì đời sống tinh thần cũng như kinh tế mới phát triển tốt. Muốn đạt được điều đó, công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, các thành viên tổ hòa giải phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, có kỹ năng hòa giải và biết vận dụng “dân vận khéo” vào công tác hòa giải thì mới đem đến sự thành công.

“Để hòa giải thành công thì việc đầu tiên là phải hiểu biết pháp luật, rồi sau đó bằng lời nói nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục, giải thích có lý có tình, giúp hai bên đi đến thỏa thuận vui vẻ”, ông Sơn chia sẻ bí quyết.

Tùy từng trường hợp cụ thể, ông Sơn có thể đến tận nhà hòa giải, trao đổi đơn phương để tìm ra nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của các bên, rồi đưa ra thảo luận với các thành viên trong tổ hòa giải để cùng lên kế hoạch hòa giải cho sát với vụ việc, như thế sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Công việc hòa giải ở cơ sở dường như đã ăn sâu vào người ông, gắn bó máu thịt, mọi kinh nghiệm tâm huyết đều xuất phát từ tình yêu công việc và con người nơi ông sinh sống.

Ông Trịnh Ngọc Sơn tâm niệm: "Mỗi hòa giải viên không chỉ là người “gỡ rối” mà còn trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, đồng thuận ngay từ cơ sở". Ảnh: Biên Phạm

Trong suốt thời gian dài tham gia hòa giải, ông Sơn đã trực tiếp hòa giải thành nhiều vụ việc, tiêu biểu có thể kể tới là mâu thuẫn giữa ông Long và vợ con (tên nhân vật đã được thay đổi). Cứ mỗi lần say rượu, ông Long lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con dẫn tới gia đình thường xuyên cãi vã, cha con, vợ chồng không nhìn mặt nhau, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại thôn xóm... Biết rõ nguyên nhân, ông Sơn đã trực tiếp gặp ông Long để giải thích, phân tích cho ông hiểu. Vụ việc được hòa giải thành. Đến nay, gia đình ông luôn đầy ắp tiếng cười.

Một vụ việc khác, hai hộ gia đình đi chung ngõ xảy ra tranh chấp lối đi. Sau khi được ông Sơn cùng tổ hòa giải vào cuộc, hai hộ dân đều nhận thấy cái sai của mình, bắt tay giải hòa, chung sống vui vẻ, đoàn kết.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đức Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, ông Trịnh Ngọc Sơn là một trong những hội viên tích cực, nhiệt tình với công tác hội. Là một hòa giải viên, với uy tín của mình, ông Sơn đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng hòa giải thành nhiều vụ việc góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; được nhân dân quý mến.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, thành viên Tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng sau khi được kiện toàn gồm 10 thành viên (4 nam, 6 nữ), đây là một trong những tổ hòa giải hoạt động rất hiệu quả trên địa bàn xã. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải 6 vụ việc, đã hòa giải thành 5 vụ.

Ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh, hoà giải viên Trịnh Ngọc Sơn và các thành viên tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng đều là những người gắn bó với địa bàn, am hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và được nhân dân tin tưởng. Thời gian tới, xã Mỹ Đức sẽ tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của các tổ hòa giải, đồng thời gắn công tác hòa giải với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.