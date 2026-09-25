Chi hội Quảng cáo Thủ đô thăm hội viên, kết nạp thành viên mới

Tham quan hoạt động sản xuất, trao đổi kinh nghiệm

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo Thủ đô đã đến thăm và làm việc tại 5 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Phúc Thiên Thành; Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông DT Group; Công ty Cổ phần Truyền thông Huy Gia; Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC (Công ty Sao Băng); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Quảng cáo Huy CNC.

Đoàn CAA tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Phúc Thiên Thành

Đoàn CAA tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông DT Group

Đoàn CAA tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Truyền thông Huy Gia

Đoàn CAA tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC (Công ty Sao Băng)

Đoàn CAA tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Quảng cáo Huy CNC

Tại các doanh nghiệp, đoàn được giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ và định hướng phát triển của từng đơn vị. Bên cạnh trao đổi về hoạt động kinh doanh, đoàn cũng tham quan khu vực sản xuất, hệ thống máy móc, thiết bị và tìm hiểu quy trình vận hành thực tế.

Các thành viên trong đoàn có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật, công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất mà từng doanh nghiệp đang áp dụng. Đại diện các đơn vị cũng chia sẻ những thế mạnh, giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm trong quá trình triển khai các sản phẩm, dịch vụ phục vụ hoạt động quảng cáo.

Thông qua việc trực tiếp tham quan và trao đổi tại doanh nghiệp, các hội viên có thêm thông tin về năng lực, lĩnh vực chuyên môn và thế mạnh của nhau. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị tìm kiếm khả năng phối hợp trong hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ và triển khai các dự án quảng cáo.

Hoạt động là dịp để các doanh nghiệp trong Chi hội trực tiếp tìm hiểu mô hình hoạt động, công nghệ, kỹ thuật của nhau

Đồng thời trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Ích Huy Hoàng, Chủ tịch Chi hội Quảng cáo Thủ đô, thăm hội viên và kết nạp thành viên mới là hoạt động được Chi hội tổ chức thường niên.

Ông Hoàng cho biết, việc đến trực tiếp các doanh nghiệp giúp Ban Chấp hành hiểu rõ hơn tình hình hoạt động thực tế của hội viên, từ những thuận lợi đến những khó khăn trong quá trình kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp hiểu hơn về năng lực, thế mạnh và định hướng phát triển của các đơn vị khác trong Chi hội.

“Thông qua các hoạt động gặp gỡ, chúng tôi mong muốn tăng cường tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển Chi hội vững mạnh. Ban Chấp hành cũng muốn triển khai thêm nhiều chương trình có ý nghĩa, thiết thực cho hội viên”, ông Nguyễn Ích Huy Hoàng chia sẻ.

Mở rộng mạng lưới hội viên

Trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Quảng cáo Thủ đô cũng kết nạp 3 hội viên mới gồm Công ty CP Quảng cáo Quang Minh; Công Ty cổ phần Tây Bắc Group; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Trung Hiếu.

Việc kết nạp các doanh nghiệp mới góp phần mở rộng mạng lưới hội viên của Chi hội, đồng thời bổ sung thêm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo vào cộng đồng doanh nghiệp của Chi hội.

Chi hội Quảng cáo Thủ đô cũng kết nạp hội viên mới, mở rộng mạng lưới trong ngành quảng cáo.

Phát biểu với tư cách thành viên mới, ông Nguyễn Tiến Dũng (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Trung Hiếu) cho biết, việc tham gia Chi hội là cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các đơn vị cùng ngành, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động chung.

Theo Chi hội Quảng cáo Thủ đô, cùng với phát triển hội viên, việc duy trì các hoạt động gặp gỡ trực tiếp tại doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần tăng cường sự tương tác giữa Ban Chấp hành và hội viên. Qua đó, các chương trình của Chi hội có thể được xây dựng trên cơ sở sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo Thủ đô tiếp tục duy trì hoạt động thăm hội viên, kết nối doanh nghiệp và phát triển hội viên mới, đồng thời hướng tới các chương trình trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo.