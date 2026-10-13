Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa tri ân hội viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Trong hai ngày 9 và 10/10, tại Thanh Hóa, Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mở rộng nhiệm kỳ 2026–2029.

Tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mở rộng, các đại biểu tập trung thảo luận kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026; đồng thời triển khai phân công nhiệm vụ cho các ban chuyên môn và thành viên Ban Chấp hành sau Đại hội nhiệm kỳ 2026–2029.

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mở rộng nhiệm kỳ 2026–2029.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp hướng đến việc xây dựng và phát triển Chi hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu 100% tán thành các phương án, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2026–2029.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Đại hội, ghi nhận những mặt đạt được, đồng thời phân tích các tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động.

Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận phương hướng thời gian tới, hướng đến tăng cường phối hợp giữa các thành viên, phát huy vai trò của tổ chức hội và nâng cao trách nhiệm của hội viên đối với hoạt động chung.

Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban chuyên môn và thành viên Ban Chấp hành được xác định là nội dung quan trọng nhằm đưa các định hướng sau Đại hội vào thực tiễn, tạo cơ sở để Chi hội triển khai hoạt động có trọng tâm, phù hợp với tình hình ngành quảng cáo tại địa phương.

Hội nghị diễn ra trong không khí thân tình, đoàn kết, với sự tham gia tích cực của hội viên đến từ nhiều địa phương, trong đó có Nghi Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Triệu Sơn và Như Xuân.

Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức tri ân các doanh nhân là hội viên nhân ngày 13/10.

Dịp này, lãnh đạo Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa đã trao hoa, quà lưu niệm tới các nữ hội viên nhân ngày 20/10.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Chi hội đã tri ân các doanh nhân là hội viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, đồng thời chúc mừng các hội viên chính thức tham gia tổ chức nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hoạt động thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc xây dựng và phát triển Chi hội, tăng cường kết nối giữa các đơn vị hoạt động trong ngành.

Chi hội cũng tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình diễn ra Đại hội nhiệm kỳ 2026–2029; tri ân các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Nhiều hoạt động chào mừng tạo không khí sôi nổi tại sự kiện.

Thông qua các hoạt động, Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa hướng đến củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường kết nối hội viên.

Dịp này, hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lãnh đạo Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa đã trao hoa, quà lưu niệm tới các nữ hội viên, nữ quản lý doanh nghiệp nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của chị em trong hoạt động của Chi hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động sau Đại hội, Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa hướng đến củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường kết nối hội viên, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động chung và thúc đẩy xã hội hóa.

Đây cũng là cơ sở để Chi hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khuyến khích hội viên đóng góp sáng kiến, nguồn lực và trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo địa phương.