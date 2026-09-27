Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa lấy hội viên làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, đào tạo và liên kết làm động lực

Các đại biểu tham dự đại hội.

Chiều 27/9, Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với quá trình phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo từng bước trưởng thành về quy mô, công nghệ, năng lực sáng tạo và tổ chức thực hiện.

Các doanh nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường mà còn tham gia tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc bầu cử, ngày lễ lớn, lễ hội và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh.

Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo cũng góp phần xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, trang trí đô thị và nông thôn mới.

Nhiều doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ in, gia công, LED, trình chiếu, tổ chức sự kiện và truyền thông số; hình thành mạng lưới nghề nghiệp có tinh thần hợp tác, tương trợ và trách nhiệm xã hội.

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động quảng cáo trong giai đoạn mới; ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các ý kiến cũng đề cập việc tăng cường liên kết giữa các hội viên, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề nghiệp; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo.

Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt.

Nhiệm kỳ 2026-2029, Chi hội xác định chủ đề “Đoàn kết - Hợp tác - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển bền vững”; lấy hội viên làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, đào tạo và liên kết làm động lực.

Chi hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức nghề nghiệp đoàn kết, có uy tín, hoạt động thực chất, minh bạch và hiện đại; là cầu nối giữa hội viên với Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, đối tác và cộng đồng quảng cáo trong cả nước.

Đại hội đã bầu 19 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026-2029.