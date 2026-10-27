Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Việc ra mắt 4 ban chuyên môn là bước cụ thể hóa định hướng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới. Các ban được thành lập với sự tham gia của đội ngũ trưởng ban và thành viên, hướng tới phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường phối hợp và phát huy vai trò của từng cá nhân trong thực hiện công việc chung.

Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt 4 ban chuyên môn

Chi hội xác định nguyên tắc hoạt động “Rõ người – Rõ việc – Rõ trách nhiệm – Rõ kết quả”, hướng tới xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Theo đó, việc kiện toàn tổ chức không chỉ dừng ở hoàn thiện cơ cấu mà còn gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai cụ thể và hướng đến lợi ích thiết thực của hội viên.

Đây cũng là cơ sở để Chi hội tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, phát huy nguồn lực hội viên và triển khai những chương trình hoạt động phù hợp với định hướng của nhiệm kỳ 2026–2029.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, các hoạt động giao lưu thể thao tiếp tục được chú trọng nhằm tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng quảng cáo Thanh Hóa. Trước khi diễn ra lễ ra mắt, các hội viên đã tham gia giao lưu bóng đá và thi đấu pickleball trong không khí sôi nổi. Hoạt động tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, thắt chặt quan hệ và xây dựng tinh thần đoàn kết ngoài khuôn khổ công việc.

Dịp này, Chi hội cũng công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Thể thao với hai bộ môn bóng đá và pickleball.

Trong chương trình tiệc giao lưu, Chi hội công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Thể thao với hai bộ môn bóng đá và pickleball. Câu lạc bộ hướng tới xây dựng sân chơi chung, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu thường xuyên giữa các hội viên.

Việc kết hợp kiện toàn bộ máy chuyên môn với mở rộng hoạt động kết nối cho thấy định hướng phát triển của Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng cả hiệu quả tổ chức và sự gắn bó giữa các thành viên. Đây được xem là nền tảng để Chi hội phát huy vai trò tập hợp doanh nghiệp, tăng cường phối hợp và thúc đẩy các hoạt động chung của cộng đồng quảng cáo tại địa phương.