Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa giao lưu bóng đá, văn nghệ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Phát huy khí thế sau thành công của Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2026–2029, Phân hội Quảng cáo khu vực Nghi Sơn đã chủ động tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa FC Liên quân Thanh Hóa và FC Nghi Sơn. Trận đấu thu hút sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của các hội viên, tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi.

Hoạt động không chỉ tạo điều kiện để các thành viên rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn là dịp giao lưu, chia sẻ và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Thông qua thể thao, tinh thần đồng đội và sự gắn bó giữa các hội viên tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng cộng đồng quảng cáo Thanh Hóa đoàn kết, năng động.

Việc tổ chức giao lưu giữa FC Liên quân Thanh Hóa và FC Nghi Sơn cũng thể hiện sự chủ động của các phân hội trong duy trì phong trào văn hóa, thể thao, mở rộng kết nối giữa hội viên ở các địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa hình thức sinh hoạt Hội, tạo môi trường giao lưu ngoài công việc chuyên môn, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên.

Tiếp nối chương trình thể thao, buổi Gala Dinner diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với các hoạt động giao lưu văn nghệ sôi nổi. Lãnh đạo Chi hội cùng các hội viên hòa mình vào chương trình, cùng chia sẻ niềm vui và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Buổi Gala Dinner không chỉ mang đến những giây phút thư giãn sau hoạt động giao lưu thể thao mà còn là dịp để các hội viên gặp gỡ, trao đổi và tăng cường sự thấu hiểu. Trong không khí cởi mở, chân tình, các thành viên cùng chia sẻ niềm vui, thể hiện tinh thần đồng hành và đóng góp vào sự phát triển chung của Chi hội.

Thông qua chương trình giao lưu bóng đá và Gala Dinner tại Nghi Sơn, Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò kết nối hội viên, không chỉ trong hoạt động chuyên môn mà còn ở các phong trào văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng.

Những hoạt động thiết thực này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời tạo động lực để hội viên tiếp tục đồng hành cùng Chi hội trong nhiệm kỳ 2026–2029.

Trước đó, ngày 10/10, tại Thanh Hóa, Chi hội Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của Chi hội nhằm tăng cường giao lưu, kết nối hội viên, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.