Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa bước vào nhiệm kỳ mới: Đổi mới, liên kết và phát triển

Xác lập hướng đi mới cho quảng cáo Thanh Hóa

Dự Đại hội có Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Đảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Quảng cáo TP.HCM; cùng các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; đại diện các hội, chi hội quảng cáo tỉnh, thành và đông đảo doanh nghiệp, hội viên trong ngành.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Vương Văn Việt – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Ngọc Túy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các phường, xã, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức và cơ quan báo chí, truyền thông.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, giai đoạn 2008–2026, Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa đã từng bước xây dựng tổ chức, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, sự kiện, in ấn, nội thất và cung ứng vật tư. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, mở rộng lĩnh vực hoạt động, tham gia các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đoàn chủ tịch Khóa 1.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của Chi hội có thời điểm chưa tương xứng với tiềm năng; liên kết giữa các hội viên chưa thực sự chặt chẽ; cơ sở dữ liệu, năng lực chuyển đổi số và khả năng chia sẻ nguồn lực còn hạn chế.

Bước vào nhiệm kỳ II, Chi hội xác định chủ đề “Đoàn kết – Hợp tác – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển bền vững”; lấy hội viên làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, đào tạo và liên kết làm động lực, chất lượng, an toàn và đạo đức nghề nghiệp làm cơ sở xây dựng uy tín.

Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn hóa và số hóa dữ liệu hội viên; tăng cường kết nối kinh doanh; đào tạo quản trị, công nghệ, AI và pháp lý; xây dựng kênh truyền thông, kho tri thức ngành; nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Nguyễn Trường Sơn đánh giá Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa là một trong những đơn vị gắn bó với Hiệp hội từ những giai đoạn đầu, đồng thời cho rằng nhiệm kỳ mới cần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt cả về tổ chức và phương thức hoạt động.

Ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta có mặt ở đây không chỉ để họp Đại hội, mà là để cùng nhau chứng kiến một cuộc ‘đại tu’ toàn diện cho ngôi nhà chung Quảng cáo Thanh Hóa”; qua đó kỳ vọng bộ máy mới sẽ tạo sức bật mới, đưa Chi hội hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại và thực chất hơn.

Kiện toàn Ban Chấp hành, mở rộng liên kết

Đại hội đã hiệp thương, tín nhiệm bầu 19 thành viên Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026–2029.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường trực gồm 5 thành viên. Ông Lê Thanh Ba – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH HATUBA được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa khóa II.

Bốn Chi hội phó gồm các ông: Dương Đình Hùng, Chu Văn Đức, Nguyễn Văn Tư và Đinh Công Hai. Đại hội đồng thời bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Một điểm nhấn tại Đại hội là việc Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa ký kết hợp tác với Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM, Chi hội Quảng cáo Thủ đô, Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Hồng Đức.

Các thỏa thuận hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa các địa phương, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, công nghệ, kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường. Hợp tác với Trường Đại học Hồng Đức tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường gắn kết giữa nhà trường với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng của nhiệm kỳ mới: chuyển từ kết nối mang tính giao lưu sang liên kết tạo giá trị, để tổ chức Hội trở thành đầu mối hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn lực, công nghệ, nhân lực và cơ hội kinh doanh.

Tạo sức bật mới cho cộng đồng quảng cáo xứ Thanh

Trong khuôn khổ Đại hội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động xây dựng, phát triển Chi hội.

Đại hội cũng tri ân ông Nguyễn Tiến Hùng – Chi hội trưởng khóa I, ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng, duy trì và kết nối cộng đồng quảng cáo Thanh Hóa giai đoạn 2008–2026.

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa đã trao 20 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên hiếu học trên địa bàn.

Hiệp hội quảng cáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2026–2029, tạo cơ sở để Ban Chấp hành khóa mới cụ thể hóa thành chương trình hành động.

Theo kế hoạch, trong 90 ngày đầu nhiệm kỳ, Chi hội tập trung hoàn thiện dữ liệu hội viên, chương trình công tác, hệ thống giao việc, quy chế tài chính và kênh truyền thông chính thức.

Đại hội lần thứ II vì vậy không chỉ là sự chuyển giao về nhân sự, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển đổi về tư duy và phương thức hoạt động. Từ nền tảng gần hai thập kỷ, Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa bước vào nhiệm kỳ 2026–2029 với mục tiêu tăng cường liên kết, ứng dụng công nghệ, nâng chuẩn nghề nghiệp và tạo thêm giá trị thực chất cho hội viên, góp phần xây dựng ngành quảng cáo Thanh Hóa phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững.